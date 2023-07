¡Confirmado! Agustín Canapino volverá a competir en Turismo Carretera

Los rumores tomaban fuerza con el paso de los días y hoy finalmente se confirmó: Agustín Canapino se dará el gusto de volver a competir este año en Turismo Carretera, su primer gran amor dentro del automovilismo argentino.

Así lo confirmó esta tarde el sitio oficial de la ACTC, aunque el anuncio oficial recién se hará este viernes a las 13 en Tecnópolis, Buenos Aires, con la presencia de Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, a la cabeza y el propio Canapino desde los Estados Unidos.

También asistirán el argentino Ricardo Juncos, titular del Juncos Hollinger Racing, donde actualmente compite el arrecifeño en la IndyCar Series, y Gustavo Lema, dueño del equipo JP Carrera de TC, que alistará una Chevy especial para el Titán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Nuestro tetracampeón Agustín Canapino vuelve al Turismo Carretera, quién actualmente se encuentra compitiendo en la prestigiosa categoría INDYCAR de los Estados Unidos, será de la partida del TC en Buenos Aires, los próximos días 19 y 20 de agosto, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires", reza el comienzo del comunicado.

Canapino, cuatro veces campeón de TC (2010, 2017, 2018 y 2019), será de la partida en la próxima competencia de la especialidad, última del tramo regular, a bordo de una Chevy verde y negra (el diseño que utiliza en Indy) y el Nº78, alistado por el JP.

Una vez finalizada la prueba, el arrecifeño volverá a los Estados Unidos para correr nuevamente bajo el ala del Juncos Hollinger Racing el 27 de agosto en Gateway, ya ingresando en la recta final de la temporada 2023.

¿Por qué su presencia ahora y no una vez concluido el certamen de norteamérica? El reglamento del TC no permite la participación de cualquier piloto en las fechas correspondientes a la Copa de Oro si no disputó ninguna competencia durante la etapa regular.