Se estrenó el trailer de la nueva temporada de “Only Murders in the Building”

La aclamada Only Murders in the Building volverá muy pronto con su tercera temporada y, esta vez, gran parte de su historia estará ambientada en un teatro de Broadway. El primer tráiler oficial fue compartido este miércoles por Hulu (plataforma sólo disponible en Estados Unidos) previo al lanzamiento de los nuevos episodios que comenzará el 8 de agosto a través de Star+ para América Latina. Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short retoman sus roles protagónicos.

“La tercera temporada encuentra a Charles, Oliver y Mabel investigando un asesinato entre bastidores de un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve truncado por su prematura muerte. Ayudados por su compañera de reparto Loretta Durkin, nuestro trío se embarca en su caso más difícil hasta la fecha, todo ello mientras el director Oliver intenta desesperadamente recomponer su espectáculo”, revela su sinopsis oficial.

En una alineación estelar que solo puede calificarse de imperdible, Meryl Streep y Paul Rudd han sido fichados para la nueva entrega de la comedia de misterio. La producción, que ha adquirido renombre por incluir a celebridades en papeles memorables cada temporada, ya ha visto apariciones de Sting y Amy Schumer en sus temporadas pasadas. Para esta continuación, Streep y Rudd no se interpretarán a sí mismos, sino que darán vida a los personajes Ben Glenroy y Loretta Durkin, respectivamente.

Fruto de la mente creativa de Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie), Only Murders in the Building sigue a tres habitantes del Upper West Side de Nueva York: Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gomez). Esta peculiar triada comparte una fascinación por los crímenes verdaderos, y, tras un giro inesperado, se ven investigando uno en su propio edificio de lujo. Mientras desentrañan el misterio detrás de la muerte de Tim Kono, residente del Arconia, también emprenden la aventura de documentar sus hallazgos en un podcast, que a su vez refuerza su inesperado, pero sólido lazo de amistad.

El título se ha erigido como uno de los pilares en el catálogo de Hulu y Star+, pues ha reafirmado cómo la narrativa cómica entrelazada con el misterio puede calar muy hondo en la audiencia. Con Martin y Hoffman a la cabeza del proyecto, la serie cuenta con un impresionante equipo de productores ejecutivos, que incluye a Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (la mente detrás de This Is Us) y Jess Rosenthal.

Only Murders in the Building es una serie producida por 20th Television, parte de Disney Television Studios, y debutó con una gran recepción en 2021. El próximo 8 de agosto, aterrizará el primer episodio de la tercera temporada en el catálogo de Star+. (Infobae)