Franchi: "Necesitábamos parar un poco, veníamos muy cansados"

Otro que volvió por lo suyo, al igual que el flamante vencedor de la fecha. El medanense Luciano Franchi descansó lo necesario y se dio el gusto de retornar a la competición en la tercera fecha del Torneo Invernal de Midget 2023.

Y con gran suceso. Al término de la misma, el paseo triunfal lo vio exhibir el trofeo del segundo puesto, en una tarde que tuvo varios matices y que, en un momento, pareció ver complicadas sus chances de final.

“Necesitábamos descansar, veníamos con mucho cansancio y desgaste anímico del último campeonato. En ocho años sólo faltamos en dos fechas. Esta vez lo teníamos que hacer para relajar un poco”, contó Pomelo en Diario Deportivo.

“Pero la realidad es que extrañábamos bastante correr. La idea era reaparecer en las últimas, pero nos agarraron ganas de acelerar y por eso estuvimos presentes, por suerte con grandes resultados”, agregó.

Un trofeo más para la colección. Su vuelta al derrape tuvo de todo, afortunadamente con un resultado final más que satisfactorio.

Pero antes del desenlace y los festejos, Franchi tuvo que transpirar y trabajar sobremanera para superar los obstáculos de la tarde.

“La tarde empezó muy bien (marcó el mejor tiempo en series), pero después se complicó en la semifinal. Muy raro, pero ya me pasó el año pasado que me adelanté, cosa que nunca antes, y ahora también sucedió en la semi. Me sorprendió a mí mismo eso, ya que hacía mucho tiempo no me pasaba. Pero bueno se ve que tenía muchas ganas de acelerar”, explicó.

“Pude remontar y pasar a la prefinal, que la pudimos ganar. Y en la final, después del golpe, se cayeron varios y eso nos permitió avanzar”, agregó.

El medanense también habló del gran momento deportivo de la categoría, reflejado en las 95 máquinas presentes en pista y la calidad de volantes animando la programación.

“Empezaron a haber más autos de punta en los últimos años. Fíjate que prácticamente estuvieron todos del 1 al 10 en las tres fechas, y eso creo que es por lo que hemos marcado con Lucho (Vallejos) en los últimos invernales, que a la larga nos permitió hacer un poco más de diferencia en el estival”, puntualizó.

