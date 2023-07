Boca presentó a Lucas Blondel y Lucas Janson, y rescindió con Romero

Boca tiene a sus dos primeros refuerzos en un mercado de pases que todavía promete traer más novedades, con Edinson Cavani como sueño máximo: se trata de Lucas Blondel y Lucas Janson, quienes ya firmaron su vínculo con el club por cuatro años y esta tarde fueron presentados oficialmente en conferencia de prensa.

Por su parte, el mediocampista paraguayo se desvinculó del Xeneize y liberó un cupo de extranjero.

El mellizo Romero no era prioridad para el entrenador Jorge Almirón, desde su llegada jugó seis partidos y realizó una asistencia, y resolvió en sintonía con el club cortar el vínculo que tenía hasta diciembre.

De esta manera, Boca se sacó de encima un contrato alto y liberó un cupo de extranjero para el -cada vez más cerca- posible arribo del delantero uruguayo Edinson Cavani.

Lo más destacado de la presentación de Blondel y Janson:

"Yo creo que la gente se guía por lo que pasa adentro de la cancha. Si a uno le va bien estarán contento, intentaremos hacer lo mejor. Siempre es preferible que al equipo le vaya bien. Es mucho más fácil adaptarse cuando los resultados son buenos y el equipo juega bien", dijo el exTigre, Lucas Blondel.

"Creo que todo lo que te imagines no sé si alcanza. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pero a la vez intento disfrutar todo. Dani Alves es un jugador que miraba mucho cuando jugaba. No digo que lo imito, pero sí me siento identificado", sostuvo el defensor.

Por u parte, el exVelez señaló que llegó a Boca para aportar su fútbol para beneficio del equipo.

"La realidad es que uno cuando llega a esta cancha se lleva sensaciones muy lindas y hoy estar de este lado es un sueño. Ya estoy con muchas ganas de entrar a la cancha con gente para ver qué se siente. Muy contento de estar acá", dijo Janson.

"Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores para un club como Boca. Lo que me tocó vivir en su momento con Vélez fue muy lindo y ahora intentaré amoldarme a Boca", afirmó.