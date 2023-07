Toviggino les respondió con ironía a los jugadores de Godoy Cruz

El tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pidió hoy que los "comunicados" sean "firmados con nombre y apellido" y criticó a los jugadores del plantel de Godoy Cruz de Mendoza, quienes publicaron un texto con fuertes críticas a los árbitros tras sentirse "perjudicados" por los fallos.



"Existirá la posibilidad, para que los Comunicados sean firmados con nombre y apellido? Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al 'autor'. No voy a decirles que el 'que más pide se muere primero' pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!!...." publicó esta mañana Toviggino en su cuenta de Twitter.



El directivo de la AFA salió así al cruce del comunicado que los futbolistas de Godoy Cruz difundieron anoche, tras la derrota como visitantes ante Banfield por 2 a 0, partido por la 26ta. fecha de la Liga Profesional, en el que se sintieron perjudicados por el arbitraje.



El plantel del "Tomba" publicó ayer un comunicado, sin firmas personales, en el que repudiaron el arbitraje y el comportamiento de Darío Herrera, a quien responsabilizan de un mal trato hacia los jugadores en la derrota ante el "Taladro".



"Los errores son normales, pero siempre perjudican al mismo lado: No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posiciones de Copas sea todo más alevoso", sostuvieron los futbolistas del club mendocino.



"Lo que en otras épocas no ocurría y ahora es más alarmante es la falta de respeto de algunos árbitros", aclaró el plantel que dirige el DT Daniel Oldrá.



Para finalizar, el comunicado expuso el lenguaje que el neuquino Herrera habría utilizado durante el partido con el 'Taladro', en donde se dirigió en malos términos hacia los futbolistas visitantes.



"Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Lo único que pedimos es imparcialidad. ", dijo esta mañana el arquero Diego Rodríguez en declaraciones a TNT Sports, para agregar que "no se mide todo con la misma vara y eso molesta. Y también que haya soberbia de parte de algunos árbitros".



El tesorero Toviggino, nacido en Rosario hace 44 años pero conocido por su intensa actividad comercial en Santiago del Estero, ya había reaccionado de manera similar cuando Atlético Tucumán cuestionó el arbitraje de Fernando Espinoza en el partido ante San Lorenzo por la tercera fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Espinoza expulsó a dos jugadores del "Decano" en la victoria de San Lorenzo por 3 a 1.

Al igual que ahora con el reclamo de los jugadores de Godoy Cruz, Toviggino publico un texto en el que señalaba: "Cuántos comunicados y declaraciones!. Los comunicados son de índole militar; sólo faltó que los numeren y quedaba bien de época" y agregó: "Seguro que piensan que logran algo de esa manera, ¿no?; qué poco saben y entienden..."Y cerraba su polémico mensaje de aquél entonces con la frase: "Ojo, el que más pide o reclama se muere primero!!! Memoria, muchachos", recomendó el hombre fuerte de la AFA a los tucumanos en aquél momento. (Télam)