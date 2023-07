Un correntino creó carbón con cáscara de arroz y empezará a elaborarlo en serie

Un joven correntino, Facundo Cabrera, creó carbón a base de cáscara de arroz. Anhela lograr un producto masivo y amigable con el medio ambiente que en el 2024 llegue a las góndolas de Argentina y a las casas de quienes hacen fuego para cocinar.

Hoy, aunque no están produciendo y no pueden vender, está cien por ciento montado en la proyección de la idea y espera que para agosto su producto pueda comenzar a elaborarse en Paraguay, donde se está levantando una planta que allí lo exportará a los Estados Unidos y Europa. Además, se está armando en Corrientes, su lugar natal, pero recién en año que viene comenzará la producción para los comercios locales.

“Hace dos años estábamos trabajando en dos tachos de 200 litros y ahora en dos países, como emprendedor me parece importante lo que estamos haciendo”, admite.

La primera idea de Facundo fue en base al carbón vegetal y un sistema natural de auto encendido. “La idea era que el consumidor ponga la caja directamente en la parrilla, saque una antorcha, la encienda y vuelva a meterla en la caja y así encienda el fuego. Todo 100% natural: carbón vegetal en una caja de cartón”, cuenta sobre los primeros pasos.

Después cuando con sus socios ya estaban insertos en el rubro del carbón, y con el producto en el mercado, comenzaron a indagar en qué significaba el carbón, en cómo se producía. “Lo que descubrí en los campos de Argentina es que se produce mucho carbón vegetal en la zona chaqueña y ahí vi cómo producían, y vi el gran deterioro que significa esta producción para el medio ambiente y no solamente eso sino que es un negocio muy informal... Un montón de otras cosas que personalmente no me gustaron. Además, vi que a nivel de negocios es un negocio finito porque se termina el bosque y se termina el negocio. Entonces, habían muchas contras y nosotros no producíamos carbón sino que los comprábamos para meterlo dentro de la caja. Ahí fue cuando busqué una alternativa que reemplace el carbón vegetal y vi que no había nada”.

Fue durante un viaje por Arkansas, en los Estados Unidos, que creó una alternativa: un carbón que se produce con cáscara de arroz.

“Al regresar, en el 2019, principios de 2020, me puse a probar. Y otra vez fue también un desarrollo como el primero, desde cero: probando y probando con lo mínimo indispensable porque no sabía si iba a funcionar”, dice sobre el que, hasta el momento, es el único carbón a base de cáscara arroz íntegramente carbonizada.

La etapa de desarrollo fue durante todo 2020 y en 2021 el producto salió al mercado.

“¡Fue un éxito! A la gente le gustó mucho y lo validamos con los comercios porque volvían a comprarlo. La demanda fue excesiva, sobrepasó totalmente nuestra capacidad productiva. Por un lado, tuvimos que desarmar la máquina que teníamos en Corrientes, que era súper casera; logramos validar y lanzar el producto, pero a la hora de responder a la demanda nos quedábamos súper cortos. En un momento, nos quedamos sin fondo también y para pasar a dar el paso a gran escala necesitamos fondos y fue cuando decidimos armar el modelo de franquicia, y abrir una ronda de inversión global, que sería como el holding de BrasUp. Abro la ronda, recibo capital privado, y vendo la primera franquicia Paraguay, donde ya estamos terminando de instalar la planta de 1000 kilos por hora”, adelanta sobre lo que comenzará a trabajar en agosto.

En Corrientes capital también están terminando de armar una planta similar, de 600 kilos por hora, en el Parque Industrial Santa Catalina.

La producción de arroz, en sí, produce mucha cascarilla. “No es que hay que producir más arroz para producir nuestro producto ni mucho menos. Hoy en día, tenemos muchísima materia prima disponible”, explica.

El proceso de producción lleva etapas. Lo explica: “Primero, la cascarilla entra a un reactor, ahí se carboniza; después, una vez que está carbonizada, la trituramos; luego la mezclamos y, finalmente, la comprimimos. Sale como un tronco, que en este caso lo hacemos como ahora como un prisma hexagonal. Ese carbono está listo para usarse tanto para cocinar, como para generar energía eléctrica como para calefacción. Nuestro principal mercado, al que estamos abocados, es el de cocción”.

Lo bueno, remarca, es que al quedar completamente carbonizada, la cascarilla “no altera el sabor de la comida”. “Por eso, justamente es único. Si bien hay otros productos con cascarilla de arroz, no están carbonizados y eso sí altera el sabor de los alimentos”

Actualmente están trabajando en la instalación de dos plantas, la de Paraguay y la del Parque Industrial, que viene más lento. “Hoy no estamos produciendo porque debimos desarmar todo para movernos, y está llevando más tiempo del pensado. Hay demanda, la gente que lo probó lo quiere, no sólo en Argentina, y no estamos produciendo ahora y no hay productos”, cuenta.

“En agosto deberíamos estar realizando las últimas pruebas y empezando a producir en Paraguay. Esa planta va a estar destinada al 100% afuera, mayormente a los Estados Unidos y Europa; y la de Argentina la vamos a estar produciendo recién para el año que viene porque estamos esperando una maquinaria que tiene que ser de afuera y que aún no pudimos importar”.

En cuanto a los costos, adelanta que, por el proceso de producción, cada bolsa de 4 kilos de carbón de cascarilla de arroz puede valer unos pesos más que la de carbón vegetal. “Calculo que serán un 10% o 20% más que el común, estimo unos $1000 la bolsa”, estima sobre lo que a futuro tendrá la presentación en caja con auto encendido, para unir los productos. (Infobae)