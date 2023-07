Tomás Ibarra, el estudiante de abogacía que se lleva bien con la ley del gol

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"Ganar un clásico siempre es importante para sumar de a tres, para agarrar confianza. Volvimos a ganar de local después de dos derrotas en el final del torneo pasado y estamos mentalizados en hacer un buen torneo para clasificar entre los cuatro de arriba. Hay que seguir por este camino".

Tomás Ibarra tuvo la fortuna de anotar el único gol del partido en el clásico donde Villa Mitre derrotó a Olimpo, por la segunda fecha del torneo Clausura. El delantero se mostró contento por haber aportado al triunfo, pero más aún por el arranque que tuvo el equipo en este nuevo certamen.

"Ganar te produce una sensación muy linda, porque se trata de un clásico", señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Con un hombre de más les costó, pero cuando ambos equipos quedaron con diez pudieron inclinar la balanza.

--Olimpo perdió un jugador muy rápido en el partido y eso hizo que se replegaron un poco y no podíamos encontrar los espacios. Despúes, cuando nos expulsaron a Federico Tanner, ellos salieron un poco más y ahí sí tuvimos espacios para resolver.

--Y los clásicos se ganan como sea.

--Sí, es así. Son partidos más intensos, el juego es más trabado, con mucha entrega. No se puede demostrar mucho cuando se hace cerrado, aunque también es cierto que todos los clásicos de este año fueron muy parejos.

--Qué buena bocha te puso Lucas (Abadie) en el córner.

--Jajaja. Tiene un guante en el pie. En las pelotas paradas como pasó en el córner sabemos que la pelota va a caer en el punto penal o en el lugar donde hay un compañero.

--¿Lo tuyo fue pura intuición?

--Estaba medio cansado, por eso me quedé en el segundo palo. Cuando fue a patear Lucas lo moví un poquito al que me estaba marcando, encaré y aparecí solo en el punto del penal. Con le pierna estirada le pude dar dirección y fuerza, para que el arquero no pudiera llegar.

--Con este tipo de actuaciones pueden entrar en la consideración para ganarse un lugar en el equipo del Federal.

--Es importante, porque sabemos que nos están observando. Uno siempre tiene en la cabeza jugar el Federal A, aunque sabemos que Villa Mitre tiene un muy buen plantel. De mi parte tengo la cabeza puesta en la Liga del Sur, pero si hago las coas bien lo otro también se puede a dar.

--¿Seguís viajando a Puan cada tanto?

--Me cargan mis compañeros, porque cuando tengo un día a dos libres me voy para Puan. Soy muy arraigado a la familia, extraño cuando no voy.

--¿A quién le dedicás el gol de este clásico?

--A mi papá (Juan Manuel) a Camila, Gianina, mis abuelos y todos lo parientes. Ellos hacen un esfuerzo muy grande para que yo pueda estar acá.

--¿Qué hacés al margen del fútbol?

--Estudio abogacía a distancia, en la Universidad de Buenos Aires. Mi tiempo se divide entre el estudio y el fútbol; y le pongo toda la garra (risas).