El Turu Martínez y el mal presente de Liniers: "Hay que poner al club por delante de todo"

Mauro Martínez es sinónimo de Liniers y gran parte de la historia moderna del club, por eso fue interesante escuchar sus sensaciones del presente futbolístico del club en el Torneo Federal A.

El Chivo cayó el sábado ante Germinal de Rawson (3 a 1) y sumó su décima derrota en los últimos 11 partidos. Está anteúltimo a solo dos puntos de Círculo Deportivo, el colista de la Zona A.

En el último encuentro, el albinegro perdía 3 a 0 en menos de 30 minutos y aunque mejoró la imagen en el complemento (hizo un gol y tuvo varias chances para descontar), no le alcanzó para la remontada.

Luego de un rato largo en el vestuario junto al equipo, el Turu aceptó amablemente charlar un rato con La Nueva.

"Las sensaciones están más cerca de ser las peores que las mejores. La verdad que no le estamos encontrando la vuelta a la situación. Estamos redoblando esfuerzos, tratando de cambiar cosas, de corregir, pero no estamos dando en la tecla. Nosotros tenemos que mantenernos unidos, la parte que nos toca a nosotros mejorar en lo individual y seguir trabajando para ver si podemos dar vuelta esta situación", señaló el defensor, quien ingresó en el entretiempo junto a Mc Coubrey (autor del gol), Monti y Sarraute.

-¿Cómo se encuentra esa vuelta? El otro día Pancho (Bárez) nos decía que tenían que ser cabezas duras, pasa un poco por ahí…

-No podemos hacer otra cosa. La parte que nos toca a nosotros es mantener el grupo unido, estar fuertes, agarrarnos más que nunca del compañero y tirar para adelante. Es ser cabeza dura, coincido con Pancho. Porque otra cosa no podemos hacer. Es retomar la senda de la primera ronda, volver a encontrar esos circuitos. Tenemos la tranquilidad de que el único problema que tenemos es futbolístico. Porque realmente no tenemos nada de que quejarnos, en lo grupal estamos bien, el club está bien. Tenemos que ser cabeza dura como dijo Pancho para encontrarle la vuelta y salir.

-¿Da más bronca cuando es así, que está todo bien y los resultados no se dan?

-A veces preferiría tener a alguien para agarrarme a piñas aunque sea, o descargarnos, o saber qué problema es el que hay que solucionar. En este caso no pasa, como uno de los más grandes me enfoco mucho en eso. Hablamos mucho entre nosotros, nos mantenemos unidos y esa parte no pasa nada. Hay que seguir trabajando y hacer que cambie la racha para salir de esta situación de mierda.

-La gente mostró su descontento, sobre todo en el primer tiempo, me imagino que vos mirás a las tribunas y conoces al 99% de los que están y eso te genera algo especial. ¿Los entendés, qué les dirías?

-A todos conozco. Los entiendo, por supuesto que los entiendo. La gente tiene derecho de expresarse como quiera. Es imposible pedirle a una persona que sienta lo que está viviendo otro, que está en otra posición. Pasa en todos los ámbitos de la vida. Cada uno ve la parte que le toca desde donde está situado y es entendible. Los recontra entiendo. Me duele llegar a esta situación, me duele por todo lo que hicimos para llegar a este lugar que deberíamos ir sumando gente y ser cada vez más. Sin embargo estamos perdiendo gente, en vez de sumar gente para que tire del carro, hemos ido perdiendo el apoyo en el camino. Pero bueno, es algo que generamos nosotros y lo tenemos que volver a generar. Lo hicimos toda la vida, la historia nuestra es sufrida, fue luchar 20 años para ascender a esta categoría hasta que lo logramos. Y ahora es luchar cada minuto para seguir sumando apoyo, necesitamos de todos, necesitamos que cada cual en su función haga lo mejor: nosotros los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, la gente… hay que poner a Liniers por delante de todo. Por eso entiendo que se enojen, tienen razón pero realmente hacemos lo mejor que podemos. Lo único que podemos hacer es devolverle ese esfuerzo, como me parece que hicimos en el segundo tiempo y me dio un poco de vergüenza lo que hicimos en el primero.

-¿Al principio remarcabas lo de nosotros, lo decís por el equipo, por el plantel, lo remarcas por algo especial?

-No, no, lo digo porque es lo podemos hacer. Cuando la cosa viene jodida, lo que hay que hacer es hacer bien las pequeñas cositas. Porque somos un montón de gente trabajando y si cada cual empieza a mirar lo que hace el de al lado estamos al horno. Para salir de esta situación, estoy convencido que la única manera es que cada cual haga la partecita que le toca, bien. Esa es la forma de salir me parece. Cada cual tiene que hacer su autocrítica y enfocarse en eso. Cada intervención, cada jugada, cada minuto que te dan, hacerlo bien. Nada más que eso, de esa manera vamos a salir. Si empezamos a romper los moldes, a querer hacer cosas raras, nos vamos a meter cada vez más en el pantano. Lo único que tenemos que hacer es redoblar esfuerzo, redoblar sacrificio para que la gente vuelva a confiar en nosotros y de esa manera vamos a salir.

-En el segundo tiempo mejoraron, la gente se fue más tranquila y ustedes también, ¿es importante agarrarse de esas pequeñas sensaciones para empezar a salir de esta mala racha?

-Con poco íbamos a mejorar lo del primer tiempo, no podemos irnos con que hicimos un buen segundo tiempo sino siempre estamos viendo una parte de la realidad. La realidad es que hicimos un primer tiempo pésimo y el segundo tiempo mejoramos un poco, para salir tenemos que mejorar mucho, tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos en el segundo tiempo. Nos vamos preocupados por la imagen general pero si es real que hay que agarrarse de la energía que pusimos en el segundo tiempo. No sé si la forma de juego, el funcionamiento, pero la energía sí, eso sí hay que mantener.