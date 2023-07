Encontraron a Johnny Depp inconsciente en la habitación de un hotel

El actor Johnny Depp fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en la ciudad de Budapest, donde debía dar un show con su banda Hollywood Vampires. El recital tuvo que ser suspendido.

Si bien la noticia trascendió en las últimas horas, fue en el marco de la gira que viene haciendo el supergrupo de rock en Europa del Este. De acuerdo a lo que publicó el medio húngaro Blikk, el artista tuvo que ser atendido por los médicos debido a que estaba inconsciente porque “había bebido”.

La banda no pudo subir al escenario en Budapest y Depp ni siquiera pudo salir del hotel hacia el recital que debía dar el 18 de julio en ese país. Otro medio húngaro, Index, también confirmó la noticia con fuentes llegadas a la banda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En sus redes sociales, los Hollywood Vampires anunciaron la suspensión del recital a través de un comunicado: “Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas”, aseguraron.

La comunicación fue minutos antes del recital que debían dar, situación que generó mucho malestar en el público que tuvo que irse del estadio al que había llegado con la ilusión de ver a sus artistas preferidos.

Es la segunda vez que el grupo tiene que interrumpir el itinerario de recitales en los últimos meses debido a diferentes problemas de salud de Depp. En mayo, el actor se había lastimado un tobillo y, por eso, cancelaron tres shows programados en los Estados Unidos.

La banda Hollywood Vampires está liderada por Johnny Depp, pero también la integran personalidades fuertes del rock como Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y algunos músicos invitados como Duff McKagan (Guns N’ Roses) o Matt Sorum (Velvet Revolver).

Hollywood Vampires es un proyecto que rinde tributo al rock de los años 60 y 70 con versiones de grupos legendarios como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Rolling Stones, y otros artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix y John Lennon. (con información de TN)