Nuevo impuesto a las importaciones: ¿aumentarán los productos electrónicos?

Las empresas y los expertos creen que los impuestos a las importaciones de servicios provocarán un aumento en los precios de los productos alcanzados por las medidas anunciadas por el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El tributarista Sebastián Domínguez indicó que “el Gobierno eligió aplicar el Impuesto PAIS por Decreto en lugar de aumentar el tipo de cambio y devaluar el peso".

"El problema es que la inconstitucionalidad del Decreto podría llevar a que existan empresas decidan judicializar su aplicación -aseguró-. La aplicación del Impuesto PAIS golpeará sobre los costos de las empresas y se terminará trasladando a precios con la correspondiente aceleración de la inflación, que impactará sobre los bolsillos de los argentinos”.

Además, sostuvo que “se genera otro problema que puede poner en riesgo la economía de muchas empresas: son aquellas a las que se les ha generado una deuda por importaciones de bienes y servicios que no han podido pagar ante la falta de aprobación de las Declaraciones SIRA y/o SIRASE”.

“Esto implica que las empresas deberán asumir el costo adicional del Impuesto PAIS, en general 25% para servicios y 7,5% para bienes; es un costo que no habían considerado en sus precios al momento de vender bienes y prestar servicios”, indicó Domínguez.



La visión de la industria



Si bien se la mencionaba desde hace varias semanas como una alternativa concreta, la medida fue recibida con relativa sorpresa en el sector de electrónica y celulares. La del lunes fue una mañana de intensas reuniones destinadas a analizar los anuncios y estimar el real impacto que tendrán en el sector; en concreto, si habrá traslados a los precios de los productos.

“Estamos con una serie de reuniones para determinar a qué tipos de insumos alcanza. Lo estamos analizando”, dijeron en la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales de Electrónica, que nuclea a las empresas que fabrican en Tierra del Fuego.

“No tenemos comentarios”, destacaron desde uno de los principales fabricantes de celulares del país. “Es lógico si hay traslado a precios, aunque no podría decir desde cuándo, lo estamos definiendo. Por ahora, hay Precios Justos hasta agosto”, dijeron desde otro de los grandes del mercado móvil en referencia al plan oficial que sumó este año nuevamente a los smartphones. “Quizás alguna fabricante puede aguantar un poco y no trasladar tanto, es un sector competitivo al que no le gusta tanto subir los precios. Claro, a veces no queda otra”, destacó otro jugador del sector, esta vez vinculado al retail.

“Por lo que se sabe, se aplicaría el impuesto a las importaciones para Tierra del Fuego. Si es así, lógicamente que subirán los costos y, previsiblemente, los precios. No parece algo de vida o muerte para la producción allí. Quizás hagan traslado parcial inicialmente: no sería un 7,5% directo sobre el costo final, sino sólo sobre los costos en dólares”, aseguró el analista y consultor Enrique Carrier. (con información de Infobae)