Bullrich dijo que el cepo es un "pac-man" y que lo eliminará "el primer día"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich afirmó que si gana las elecciones eliminará "el cepo el primer día" de gobierno, al tiempo que prometió cambiar la mirada que tiene el estado sobre el campo.

Al participar de una disertación de postulantes presidenciales en la 135 Exposición Rural de Palermo, Bullrich cuestionó que el kirchnerismo trató al sector como a "una vaca que había que sobre ordeñar".

"No existe ninguna posibilidad de no tener austeridad total y absoluta si no queremos tener inversión y producción en el campo", arrancó Bullrich en su mensaje al campo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Tenemos un país que necesita siempre dólares y que lo único que hace es ponerle un cepo al dólar. El cepo es un pac-man, se llevó 18 mil millones de dólares en el último año que, en vez de estar en los pueblos, se fue para mantener un cepo ridículo y ha dejado un banco central con cero reservas", enfatizó la ex ministra de Seguridad.

A su entender, "hay que sacar el cepo de manera inmediata porque sino todos los que tengan que invertir van a estar un año más esperando para invertir a que se vaya el cepo".

"Vamos a sacar el cepo y con una ingeniería jurídica vamos a lograr que no explote la economía", destacó la postulante del PRO, que consideró que "si sacamos el cepo en un año, perdemos un año, hay que ir con las medidas desde el primer día".

Al referirse a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, evaluó: "Cuando fuimos muy lento, los vagones se chocaron contra la locomotora. Eso no nos puede volver a pasar, necesitamos ir muy rápido".

"Basta de mirar al campo desde una concepción extractiva", resaltó Bullrich, y aseguró que hay que hacer los cambios "rápido, con previsibilidad, reglas claras, sin trámites burocráticos y con libertad para exportar".

En ese sentido, la ex funcionaria nacional adelantó que si llega a la Casa Rosada enviará un proyecto de ley el primer día para "que nadie pueda prohibir las exportaciones".

"Ya se ha demostrado en otros momentos que sin retenciones el campo creció. La retención nos retrasa, nos impide crecer", evaluó Bullrich.

Al ser consultada sobre cómo hará para sacar el cepo desde el primer día, detalló que contará "con una cantidad de dólares que se conseguirá de manera internacional" y eso se negociará después de las elecciones.

En tanto, aseguró que "los planes sociales pasarán a ser un seguro de desempleo", a la vez que subrayó que habrá "un modelo para bajar las cargas sociales y para desarmar un sistema de judicialización, porque un juicio se te lleva una empresa". (NA)