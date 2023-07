Ella tiene 83 años y él 90, se conocieron por la aplicación Tinder y se casaron

Ella con 83 años, de Santa Fe, y él con 90 de Villa Carlos Paz. Se conocieron a través de la red social Tinder y hace poco tiempo se casaron. Ahora instalados en Córdoba.

“A veces esto parece un sueño y no quiero despertar”, dijo la flamante esposa Liria Gorordo en los micrófonos de Radio Casilda, quien ahora vive en Villa Carlos Paz con Emilio Bussano.

También confió que fueron los hijos y nietos de Liria y Emilio quienes los sumaron a la aplicación donde coincidieron en un “flechazo” de inmediato.

“Al principio nos hablamos por teléfono, mañana, tarde y noche, luego viajé a Córdoba. Allá Emilio me esperaba junto a toda su familia y compartimos un rico asadito”, contó Liria.

De a poco, el amor fue creciendo y la soledad quedó de lado, algo que ella fue sosteniendo y lo contó así: “Es muy lindo tener un compañero, creer y disfrutar, es una forma de mostrar que todo es posible. A veces esto me parece un sueño y no quiero despertar”.

Y conviven, como un matrimonio de pibes, de jóvenes, de gente grande que sabe lo que quiere. Lo manifestó Liria y calificó a la convivencia con “un 10”. “Coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar”, añadió.

Luego de algunos meses de intercambio telefónicos y tras conocerse personalmente, llegó la unión para compartir la vida. Dieron el sí en el registro civil, lo celebraron con su gente, una gran torta, un sombrero de copa para él y una corona en el peinado de la dama.

“En la vida me pasaron muchas cosas, como a Emilio, y las cosas pasan porque tienen que pasar”, resume ella su camino hacia la boda.

Liria tuvo cinco hijos con su primer marido, del que se divorció. Tuvo otra pareja y en 2014 quedó viuda. En paralelo, Emilio tuvo dos hijos con su primera mujer y cuando quedó viudo se volvió a casar; su segunda mujer murió en 2022.

“Yo no sabía adónde buscarle novia a mi abuelo porque es un hombre que está muy bien. Tengo muchos conocidos en Villa Carlos Paz y les preguntaba si no tenían alguna amiga para presentarle, pero no aparecía nadie. Entonces, una noche con mi hermana le dijimos que íbamos a descargar Tinder”, contó Sofía. Y recordó: “Cuando apareció Liria con sus fotos en la nieve o en la playa, él dijo: «Ah, qué linda mujer»”. Fue ella quien ayudó a que se conectaran por teléfono.

Gustavo, uno de los hijos de ella fue el que le armó su perfil en la app de citas. “Se lo propuse porque estaba sola y no salía tanto, entonces era una forma de suplir esas salidas”. (La Capital y La Nueva.)