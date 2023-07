"Si se abren puertas no dudaría, dejaría la docencia y me dedicaría a pelear"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

(Nota de la edición impresa)

El camino de los puños le planteó un fuerte interrogante, o más bien un cambio de curso en su vida. Al menos si las cosas continúan con tan buen suceso como hasta el momento.

Y es que el Kickboxing ocupa un lugar trascendental en los días de Joana Ardenghi (29), pampeana radicada en Bahía Blanca, quien nos asegura ser la primera peleadora de nuestra ciudad en combatir profesionalmente.

Paralelamente, Ardenghi desarrolla la docencia inicial como medio de vida, vocación que, al margen de las circunstancias y/o decisiones futuras, permanecerá inalterable.

“Muchos me preguntan '¿cómo peleas y sos docente?', como si fuese algo raro. Pero no tiene nada que ver, por más que se vea incompatible, mi profesión la amo y doy el 100% en el aula. Igual siempre dije que quería seguir peleando y cuando conocí a Juan (Quintana, su entrenador) se dio la posibilidad de venir a Bahía y empezar a entrenar con pretensiones importantes”, nos cuenta Joana.

“Hoy en día, ya habiendo ingresado en el profesionalismo, sí analizo dedicarme a full a pelear. Es un deporte que me encanta y vine a la ciudad principalmente por eso, porque quería pelear. Si se me abren puertas no lo dudaría y dejaría la docencia”, aseguró la peleadora de 29 años, ganadora por decisión unánime el pasado 8 de julio en Buenos Aires, en lo que fue su primer combate en el profesionalismo.

A fuerza de golpes, sacrificio y mucha determinación, Ardenghi trata de abrirse camino en una disciplina que, por carencia de popularidad, requiere una dosis extra de trabajo, y no precisamente en un gimnasio o arriba de un ring.

“Es un deporte que no está muy visto y no tiene mucha popularidad, por ende la difusión es poca. Pero tal vez en Buenos Aires tiene más vidriera y por eso tratamos de ir a los mejores eventos de allá, para tratar de mostrarnos y llegar a las buenas peleas”, nos cuenta Joana, peleadora del gimnasio Quintana Fitness Club.

“La mayoría de las veces ponemos plata de nuestro bolsillo. Hacemos rifas, buscamos sponsors o tratamos de buscarle la vuelta como sea para generar dinero y tratar de bancar algo de todo lo que se necesita. Tal vez como profesional podes cubrir algunos gastos, pero no deja de ser difícil", remarcó.

Un aspecto primordial, que a esta altura ya no debería llamarnos la atención, es la igualdad de oportunidades para peleadores, al menos en este deporte en particular, indistintamente del género.

“Últimamente hay muchas mujeres entrenando y somos cada vez más dentro del deporte. Y competitivamente tiene un grado de exigencia grande, pero si te lo propones hacés la preparación necesaria y entrenas a la par de los varones. No hay como una distinción por género por así decirlo”, apuntó.

“Me vengo preparando hace mucho, porque quería debutar profesionalmente. Es un entrenamiento constante; yo me preparo todo el tiempo, todos los días y siempre estoy lista para pelea, así te lo exige ésto. Era una de las cosas que quería hacer y por suerte se me dio la posibilidad. Salió todo muy bien en cuanto a resultados”, destacó.

El paso al mundo Pro

Nada está improvisado o librado al azar. El paso del amateurismo hacia el profesionalismo implica, sobre todo, un cambio en la mente. Especialmente, a la hora de analizar, planificar y afrontar los combates.

“Es otro mundo. Todo es más pensado, especialmente las peleas, donde no es todo ir al choque o imponer la fuerza, como en el amateurismo, donde el que tira más gana. Acá está todo más planificado, especialmente las técnicas y combinaciones, con planes de pelea bien armados y otro ritmo. Ahora me di cuenta que es muy diferente y hay que ser mucho más cerebral que antes”, remarcó Ardenghi.

“Tenía como objetivo llegar al profesionalismo y lo logré. Ahora quiero pelear contra las mejores y poder destacarme dentro de la categoría de hasta 50 kg. Hay muchas peleadoras muy buenas y realmente es un gran desafío. Sigo mucho a mis contrincantes y son fuertes, lo que me lleva a prepararme de otra forma”, se esperanzó.

—¿Se puede aspirar a salir del país?

—Está esa posibilidad del exterior, lo tengo en vista. Creo que es el sueño de la mayoría de los que nos dedicamos a este deporte, poder salir del país y combatir por cosas importantes. Sería algo increíble.