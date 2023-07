La mesa del agua: poco y nada que aportar

Un grupo de vecinos solicitó días atrás la denominada Banca 25 del Concejo Deliberante (CD) de nuestra ciudad para manifestar su enojo por lo que consideran una completa inacción por parte de la concejales ante las cantidad de roturas que sufre la red de distribución de agua potable.

Realmente es llamativo el número de pérdidas que registra la trama urbana. Por estar en invierno, las consecuencias no son tan importantes para el servicio pero genera situaciones de muchísimo riesgo para el tránsito, además de derivar en la roturas del pavimento asfáltico.

Lo particular de la situación no es solamente el preciado líquido que se pierde sino que Aguas Bonaerenses SA (ABSA) no está a la altura de las circunstancias para atender la cantidad de reclamos. Por falta de personal, de materiales, de recursos.

Los vecinos entonces recurren al CD para manifestar sus quejas y criticar al cuerpo legislativo por haber dejado fuera de operatividad a la denominada “Mesa del agua”, donde distintos actores se reunían de manera periódica a analizar la problemática.

La experiencia indica sin embargo que esas mesas de poco y nada han servido, apenas para que todos hablen pero nadie luego realiza gestiones reales buscando respuestas. Los pedidos de informes elevados a la prestataria o al Ministerio de Infraestructura raramente son contestados.

Es además lamentable que los vecinos deban pedir la banca 25 para ser escuchados, disponen de diez minutos para hacerlo, por concejales que debieran siempre estar disponibles.

Podrán argumentar los ediles que no es de su ámbito resolver el problema del agua. Pero como representantes de los vecinos debieran hacer escuchar con fuerza su voz, gestionar y dar respuestas adecuadas a la sociedad. Porque además, en tiempo de campaña electoral, las promesas de mejorar la crisis del agua suele ser siempre un caballito de batalla.