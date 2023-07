“Sporting se maneja a un nivel de Federal A, solo debe reaccionar futbolísticamente”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Sporting arrancó el torneo Clausura de la Liga del Sur con un 0-0 sin un marcado sabor a conformismo frente a Olimpo y el técnico debutante en el rojinegro puntaltense, Nicolás Ballestero, analizó el contexto sin poner demasiado énfasis en las dos situaciones claras desperdiciadas abajo del arco: “el punto fue positivo, el equipo plasmó en la cancha lo que le habíamos pedido en la semana, sobre todo en el aspecto defensivo”.

En el segundo tiempo, el dueño de casa fue superior al aurinegro y el ex orientador de Liniers aclaró que fue “porque adelantamos las líneas, arriesgamos un poco más que en el primero, donde los chicos le hicieron demasiado caso al orden táctico y el rival nos manejó la pelota con criterio y a una velocidad que, te das cuenta, es por entrenar a otro nivel”.

El “cero descenso”, el hecho de no haberse ido nunca a la B en el ámbito local, replica en el boca a boca de los simpatizantes del “sangre y luto”, sobre todo después de que el plantel que comenzó dirigiendo Fabián Tuya y que terminó en manos de Julio Román cerró como colista las posiciones del Apertura. Para muchos hinchas, esos que están siempre, perder la categoría podría ser la “catástrofe” deportiva más grande de la historia institucional.

--Nico, ¿se siente esa presión, y si se siente puede llegar a repercutir en el rendimiento futbolístico del equipo en próximos encuentros?

--Más allá de que exista o no esa presión, los partidos los tenés que salir a jugar con la mejor predisposición posible. La realidad indica que Sporting finalizó último el Apertura, aunque nos damos cuenta de que hay material como para salir adelante y que le podemos ganar a cualquiera.

“Seguramente va a llegar ese partido de difícil resolución donde los jugadores, en los minutos finales, se contagien de la ansiedad de los hinchas y no les salga nada. Aunque hay que pensar en insistir con una idea y de ganar jugando; el camino es el de los últimos minutos ante Olimpo, donde creamos situaciones claras que no pudimos convertir. En algún momento esas pelotas van a entrar y el barco se va a enderezar”.

--Es cierto, las campañas se construyen o se destruyen mediante “rachas”.

--El equipo trabaja, los pibes razonan, que es fundamental, y hay un compromiso total con el proyecto. Contra Olimpo estuvimos equilibrados y me fui con la idea de que podríamos haber ganado, y eso es lo que me conforma. Esto recién arranca y no sirve de nada cualquier autocrítica desmedida.

“El hincha me pide lo mismo que queremos todos: ganar. No hay mucho misterio, aunque para llegar al resultado es necesario no fallar en el contenido y en el desarrollo de lo que pretendemos colectivamente. Es difícil, pasó la mitad del año y el equipo está complicado en cuanto a puntos, pero el mensaje es el mismo para todos, y en eso involucro a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Con los recaudos que sean necesarios, Sporting va a salir a ganar siempre, animado con la pasión y el sentido de pertenencia que caracterizan a este club.

--¿Hasta donde te molestó esas versiones, con conocimiento de la causa o sin sentido, referidas a “mientras Julió Román estaba al frente del equipo, Ballestero iba a hacer looby a los partidos que Sporting jugaba de local”?

--Esos comentarios me pudrieron. El fútbol está sucio, lleno de gente negativa y de opinólogos con mala intención, y eso es lo que más me duele. Mi papá (Néstor) es hincha de Sporting, y cada vez que puede va al Mendizábal; no creo que eso tenga algo de malo. Yo no iba y no arreglé ir a dirigir mientras había otro entrenador, el que tenga ganas de inventar o de agarrarse de rumores sin sentido que lo haga, a mi eso me tiene sin cuidado.

“Antes de que lleguen a un acuerdo con Fabián (Tuya), el que hoy es presidente de la entidad, Julio Moreno, me llamó para decirme que habían propuesto mi nombre, pese a que él y su Agrupación, en ese momento, no tenían ni voz ni voto porque al mando estaba otra Comisión Directiva. Le agradecí el hecho de que se haya fijado en mi, que estaba sin trabajo y sin propuestas concretas pese a que había pasado poco tiempo de mi desvinculación de Liniers”.

“Antes de que asuma Román, pasó lo mismo, tiraron mi nombre y les manifesté que iba a evaluar la posibilidad si llegaba a reunirme con ellos mano a mano. Eso no sucedió porque agarró el mando Julio, hasta que llegó la derrota frente a Liniers, en la última fecha de la fase regular del Apertura, y ahí cambió el panorama. Eso sucedió el domingo y el martes me llamó el actual presidente, y esa fue la única vez que tratamos, en forma formal y concreta, la posibilidad de que yo pueda ir a dirigir a Sporting”.

--Está bien que lo aclares.

--Te repito, yo no iba a la cancha a ver a Sporting, cuando lo que querés no te sale y no te hacés cargo, buscás excusas en terceros. Ya está, pasó, cada uno es como es y hay que conocer a las personas antes de juzgarlas. A Sporting lo dejaron en una situación futbolística compleja y yo estoy mentalizado en trabajar y en redoblar esfuerzos para hacerlo remontar. No tengo problemas con nadie ni soy de hablar mal de los que rodean a este hermoso deporte llamado fútbol.

“Elegí hacerme cargo porque estaba sin trabajo y la propuesta me convenció. Con mi cuerpo técnico nos fuimos mal de Liniers y me costó recuperarme, escuchar ofertas y salir al ruedo otra vez. No me creo nada, no esperaba a que me llame el Manchester, pero en Sporting me fueron sinceros y me dieron la oportunidad de demostrar que se puede.

--¿Recibiste otros ofrecimientos?

--Si, de dos clubes del Promocional, pero me llamaron una vez y no lo volvieron a hacer. Salió esto, lo hablamos y acordamos enseguida. Sporting es un club de primer nivel, de Federal A para arriba te diría. Se encuentra ordenado y tiene todo a disposición como para que puedas cumplir con tus funciones sin buscar excusas.

“Sporting es muy grande por sus simpatizantes, lo siguen y están pendiente del equipo toda la semana. La utilería y los vestuarios son de un nivel superior a cualquier competencia regional; lo único que pedimos fue más pelotas para entrenar, y las trajeron al toque, algo que no sucede muy a menudo en la Liga del Sur”.

--El hincha está intranquilo, ¿y vos?

--Muy tranquillo. Veo día a día la predisposición y el compromiso del plantel. Ajustamos la parte física porque estaban muy mal e hicimos hincapié en el ánimo porque se encontraban caídos. Sin embargo los exigimos y respondieron sin quejas, aceptando lo que le propusimos. La entrega y el orden con Olimpo me dejó conforme. Hay veces que estás mal y no pateas al arco, y te equivocas y te convierten, pero en Sporting eso no pasa y por eso encaré el proyecto con muchísima confianza.

“Debemos ser conscientes de que no podemos perder más puntos, que hay que ir tras el éxito estando decididos, pero sin olvidar en la situación que estamos. Porque si salimos como locos a buscar un resultado, aún sabiendo que no estás derecho para el arco, terminás perdiendo. Eso suele suceder, por eso hay que tratar de conseguir un equilibrio, futbolístico y mental, pensando que los que no existen diferencias marcadas entre los equipos que estamos en el fondo de la tabla general. El juego está, faltan pulir ciertos detalles como para empezar a ganar.