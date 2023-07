Claudio Olea: “Es un honor dirigir a uno de los clubes más antiguos del país”

Con la premisa de recuperar el sentido de pertenencia, Claudio Olea tendrá la responsabilidad de guiar a Pacífico en el certamen Clausura.

El ex arquero de la entidad, que ya tuvo un paso en el cuerpo técnico como ayudante de campo, asumió un exigente desafío de un club que tendrá que volver a las fuentes para recuperar el protagonismo perdido.

Ante Libertad, Olea se presentará en sociedad.

--¿Qué representa en lo personal dirigir a Pacífico?

--Dirigir a Pacífico es algo que deseaba desde años porque es mi club. Si hoy en día alguien me conoce o saben de mí es por culpa de Pacífico. Y en este momento difícil es cuando uno tiene que poner su granito de arena. Soy un hincha más y, cuando me convocaron, no lo dudé y acepté.

“Es una experiencia nueva porque es la primera vez que seré cabeza de grupo. Es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es un honor dirigir a uno de los clubes más antiguos del país. Es un gran orgullo”.

--¿Por qué aceptaste este desafío?

--Sinceramente, en principio era agarrar con Oscar (Fritz), con quien en la etapa anterior hicimos un buen laburo, pero por razones personales no pudo. Luego se habló de la continuidad de Mandón (Fernando) conmigo, pero no sé qué pasó con él y los dirigentes vinieron a convencerme que agarrara. Y no podía decirles que no porque es mi club, tenía que dar una mano y acepté este desafío.

--¿Qué versión de equipo te gustaría ver en el desarrollo de la competencia?

--Lo que siempre pregono: ser un equipo protagonista. Obviamente es un grupo de chicos que va a tardar un tiempito en madurar. Jugar el Promocional es muy difícil; hay canchas en las que la gente se hace sentir y el jugador joven todavía no lo tiene asimilado.

“Quiero un equipo combativo, un equipo que salga a plantarse de igual a igual en cada cancha. Y más allá de las limitaciones y la juventud que tenemos, vamos a tratar de darle pelea a todos”.

--¿Pará qué está el equipo?

-- El equipo está para crecer porque hay muchos jóvenes. Estoy seguro que van a dar todo porque son chicos del club, que eso es lo importante. El sentido de pertenencia que le quiero dar a los chicos es grande y es el principal objetivo. Obviamente, nos gustaría tratar de pelear para entrar entre los cuatro, pero primero queremos ver un equipo protagonistas. Si ellos son protagonistas, si la gente de afuera, si el hincha dice pucha, vamos mal, pero estamos bien, como se dice ahora, para mí ya será un logro enorme.

--¿Qué torneo Promocional imaginás?

--Un Promocional durísimo, como siempre lo fue y eso es lo lindo. Si vas a ver los partidos de la A y la B, vas a ver que el Promocional es más apasionante, es más atractivo. Yo que toda la vida lo jugué, se disfruta y se sufre mucho.

“Obviamente que están los candidatos como siempre, San Francisco, Comercial, Rosario, pero en el torneo anterior quedó demostrado que cualquiera puede dar pelea”.

--¿Con qué club te encontraste?

--Me encontré con un club vacío en todo sentido. La verdad, y soy sincero, pensé encontrarme con otra cosa. Cuando leía algunas publicaciones, parecía que todo era color de rosa, pero una vez que estuve adentro me di cuenta que está muy dejado, muy venido a menos.

--¿Qué te dejó el paso por el club en la etapa anterior?

--Un aprendizaje terrible. Aprendí mucho, aprendí cómo se maneja un plantel de Primera, cómo se manejan los tiempos, cómo tenés que hablar con el jugador. Al jugador tenés que exprimirle lo mejor que tiene; y mal no nos fue porque construimos un equipo donde el 80 por ciento eran jugadores del club; y fue algo muy lindo. Para mí, que siempre estuve en la formativa, formar un equipo de Primera con jugadores del club es muy satisfactorio.

--¿Cómo llegan al debut ante Libertad?

--Llegamos con muchas ansias, ya queremos jugar y entrar a la cancha. Obviamente, queríamos llegar un poco mejor, no pudimos hacer muchos amistosos porque la transición fue bastante complicada y pudimos conseguir los refuerzos sobre el cierre del libro de pases.

“Cuando llegamos, no había mucha gente en el plantel, tuve que llamar jugadores para que vengan, para que se unan a este desafío. Les dije que había que levantar al Verde y cuando lo llamé estuvieron al pie del cañón”.

--¿Vino bien la fecha libre en el debut para conocer un poco más al plantel?

--La verdad que sí. Fue una transición media rara, complicada… Pero nos vino bien para implementarle a los chicos mi forma de trabajar. A la mayoría de los chicos los conozco y nuestra idea es levantar al Verde, tratar de ser protagonista y no la cenicienta del torneo como en el Apertura.

La frase

“Hace tres o cuatro años que el club se estancó, tanto en infraestructura como en lo deportivo. Ojalá podamos salir adelante todos juntos”.

Ayer rivales, hoy compañeros. Claudio Olea le saca el mano a mano a Daniel Durán (actual ayudante de campo).

--172. Son los partidos que Claudio Olea disputó con el buzo de arquero de Pacífico. Recibió 248 goles. Ascendió con el Verde 1994 y 1998. (*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.