Amber Heard, actriz y ex esposa de Johnny Depp, recientemente tomó un receso mediático refugiándose en Madrid. Mientras todos esperaban que se sumergiera en una vida tranquila con su hija Oonagh Page, sorprendió con noticias que están haciendo eco en la industria.

El film con el que regresa a la pantalla grande es In the Fire, que fue presentado en la 69ª edición del Festival de Cine de Taormina, ubicado en la pintoresca isla siciliana. Esta gala no solo marcó el retorno cinematográfico de la estrella, sino que también fue su primera reaparición en el foco mediático tras el juicio con su exmarido Johnny Depp, a quien acusó de violencia doméstica.

El rodaje fue particularmente tumultuoso, interrumpido por juicios en Londres y Virginia relacionados con Depp. Luca Calvani, el coprotagonista de Heard, reflexionó sobre el ambiente de camaradería que surgió en el set a raíz de estas circunstancias.

En declaraciones exclusivas a Variety, aunque evitando el tema en sí, Amber expresó su gratitud hacia el equipo de producción y describió esta nueva apuesta como una meditación sobre el poder del amor. Ambientada en los albores del siglo XX, interpreta a Grace Victoria Burham, una doctora neoyorquina que se enfrenta tanto a desafíos geográficos como culturales en Sudamérica.

A medida que la trama se desarrolla, Grace es llamada a una remota granja en Colombia para tratar a un niño supuestamente poseído. Además del drama sobrenatural, la película aborda temas de sexismo y colonialismo, con Grace lidiando con los estigmas por ser una mujer practicante de la psiquiatría poco después de la publicación de los primeros libros de Sigmund Freud.

El director Conor Allyn (Sin lugar para los débiles) y Amber Heard se conocieron mientras trabajaban en un proyecto anterior y, aunque ese este nunca despegó, su colaboración tuvo grandes resultados en In the Fire. Allyn alabó la profesionalidad y el carisma de la actriz estadounidense, destacando su capacidad para dominar la pantalla y trabajar en armonía con sus compañeros de reparto. (Infobae)