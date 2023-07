Blur lanza "The Ballad of Darren", su primer álbum en 8 años

Este viernes 21 de julio, la banda formada por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree lanzó The Ballad of Darren, su primer álbum en ochos años, y dio algunos anuncios importantes.

Antes de venir a tocarlo al Primavera Sound Buenos Aires, el LP será presentado oficialmente con un show en el Eventim Apollo de Hammersmith, Londres que será transmitido vía streaming.

La fecha está pautada para el 25 de julio de 2023 a las 17:00 hs de Argentina.

Bajo el título de ‘blur present The Ballad of Darren’, el evento será el único en el que la banda interpretará el álbum completo en vivo de principio a fin, permitiendo que los seguidores de todo el mundo experimenten el trabajo juntos como parte de un evento musical íntimo.

Desde que anunciaron su llegada con el álbum debut Leisure en 1991, Blur revolucionó el sonido de la música popular inglesa con seis álbumes sucesivos que llegaron al N°1 en Reino Unido: Parklife (1994), The Great Escape (1995), Blur (1997), 13 (1999), Think Tank (2003) y The Magic Whip (2015), además de una serie de singles que ascendieron al Top 10, incluyendo el N°1 con “Country House” y “Beetlebum”, que propulsó a la banda a la popularidad en su lugar de origen y en el exterior.

The Ballad of Darren es el noveno álbum de estudio de la banda y el primero desde The Magic Whip de 2015. La image de la portada fue tomada por el fotógrafo británico Martin Parr CBE. (Filo News)