El FMI volvió a decir que el dólar oficial está atrasado y que debería estar arriba de 310 pesos

En el medio de la negociación entre la Argentina y el FMI, el organismo difundió su tradicional informe Reporte del Sector Externo para un grupo de países miembros que representan más del 90% del PBI global. Allí ratificó que el precio del dólar oficial de equilibrio en la Argentina para que su sector externo funcione corrija su déficit comercial, debería valer 15%-25% más. Dado que hoy opera en $ 268 (dólar mayorista), el ajuste cambiario debería rondar unos $ 60, con lo cual el tipo de cambio pasaría a alrededor de $ 333, según los modelos del FMI.

El cálculo del Fondo se conoce justo en medio de las conversaciones con Argentina por un desembolso de al menos US$ 4.000 millones. En este momento están en Washington los integrantes del equipo económico deliberando los alcances del acuerdo y los waivers, ya que las metas del primero y segundo trimestre no fueron alcanzadas. Se espera que en las próximas horas lleguen a un entendimiento y que el ministro de Economía, Sergio Massa, viaje a Washington para su anuncio.

El documento del organismo fue presentado este miércoles. Allí se muestra que la guerra en Ucrania y la salida de la pandemia generó un aumento sobre la demanda del dólar a nivel global que disparó los costos en el mundo ocasionando una reacción por parte de la Reserva Federal (subió la tasa de interés) y alterando el movimiento de capitales a economías emergentes. Para compensar este impacto, el FMI recomienda a los países quitar restricciones en sus mercados cambiarios, flexibilizar los tipos de cambio y tomar medidas para contener la inflación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sergio Massa con la Directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la cumbre de ministros de finanzas del G20 en la India.

El trabajo, con datos del 2022, se conoció ayer. Pese a que las cifras son del año pasado los comentarios siguen siendo vigentes para la negociación actual. En el cuadro donde describe la situación de la Argentina, el organismo señala que el frente externo del país “fue más débil” que lo deseable el año pasado y que las reservas son “precariamente bajas” y habla de “falta de acceso a los mercados internacionales de capital”. Agrega que “es fundamental implementar políticas macroeconómicas prudentes que fortalezcan el frente externo y la cobertura de reservas para asegurar la sostenibilidad externa” y que “a medida que se restablecen la estabilidad y la confianza” en el país, “será necesario considerar una flexibilización gradual de la administración cambiaria, de los múltiples tipos de cambio y las restricciones cambiarias”.

El FMI recomienda que para revertir esta situación la Argentina debe bajar el déficit fiscal, endurecer su política monetaria y flexibilizar el mercado cambiario. Específicamente sobre el tipo de cambio señala que luego de la depreciación del peso argentina entre 2017 y 2019, su apreciación entre 2020 y 2021, en 2022 volvió a depreciarse 20%. “Esto reflejó principalmente el hecho de que el ritmo de aumento del tipo de cambio estuvo por debajo del de la inflación”.

Los cálculos técnicos del organismo hablan de entre 15% y 25% de atraso del precio del dólar. Esto llevaría el tipo de cambio mayorista a una zona de $ 330. La cifra no es exacta porque los economistas del Fondo recurren a dos métodos para calcular cuál es el tipo de cambio que equilibraría las finanzas del sector externo. Ayer el Indec publicó que en junio el país registró el rojo comercial más alto desde 1994.

“Subir el dólar no mejoraría las exportaciones pero sí haría caer las importaciones y podría implicar una mejora del balance de cuenta corriente según ve el FMI”, interpretó el economista de ACM, Francisco Ritorto.

La Argentina y el FMI están en negociaciones desde febrero pasado para flexibilizar las metas del programa de Facilidades Extendidas.

Recientes informes de consultoras de renombre en la city como Eco Go y Econviews señalaron que la clave para que la Argentina acceda a los desembolsos será que el FMI otorgue waivers, esto es, un recurso de perdón contemplado en el reglamento del organismo para girar dinero a un país incluso cuando no haya cumplido los objetivos. Sin embargo hay condiciones para que el Directorio lo apruebe y es que el país muestre que no es insolvente y que podrá hacer frente a los compromisos llevando a cabo modificaciones en los temas en los que no consiguió resultados.