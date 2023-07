El ministro de Economía, Sergio Massa, evalúa implementar un dólar más alto para el campo y un impuesto a las importaciones en medio de la discusión para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI. El titular del Palacio de Hacienda mantuvo una conversación con Kristalina Georgieva anoche mientras una delegación continúa en Washington. El objetivo es acelerar y finalmente cerrar la reconfiguración del acuerdo.

Con estas medidas, que se anunciarían en las próximas horas, el ministerio de Economía busca impulsar el ingreso de dólares al país para apuntalar las alicaídas reservas del Banco Central, que este jueves cerraron en US$ 25.439 millones.

Paralelamente, el organismo multilateral de crédito aseguró que las conversaciones siguen. “Nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, en persona, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa de Argentina respaldado por el Fondo”, se expresó.

Asimismo, remarcaron que “las discusiones continúan enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal”.

Hace más de tres meses que el equipo económico del ministerio de Economía discute una reconfiguración del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con el organismo multilateral. Pero la falta de avances empezó a mostrar impactos sobre el mercado.

Con el dólar blue en nuevos máximos y caídas en las acciones, se dio el diálogo telefónico entre Massa y Georgieva. En el Palacio de Hacienda insisten en que habrá novedades sobre el acuerdo con el FMI en las próximas horas.

Para la Argentina es clave cerrar un nuevo entendimiento con el FMI por dos motivos. Por un lado, porque el país tiene reservas negativas por US$ 6.500 millones y necesita US$ 2.600 millones para pagarle al FMI a fin de mes, sumado a otros US$ 800 millones a abonar a principios de agosto; por otro lado, porque en agosto el organismo entra en receso por el verano boreal y el directorio suele demorar unas dos semanas en tratar cada caso para dar el visto bueno que permite gatillar los desembolsos de asistencia al país. (con información de NA)