Uset: "Después de 8 años, siento el afecto y la energía de los vecinos"

A pocos meses de finalizar su mandato como intendente municipal y a horas de presidir un nuevo aniversario de la ciudad, el licenciado Mariano Uset manifestó que "el frenesí de la gestión da pocas pausas para evaluar objetivamente y hacer balances".

No obstante, "puedo decir que vinimos con muchos proyectos, realizamos todos y muchos más. Tuvimos aciertos y errores, trabajamos mucho y con honestidad. Nunca me distancié de los vecinos ni de sus necesidades, escuchamos y dimos respuesta a variadas propuestas. Nunca prometí lo que no se podía. Rescaté el apoyo y también las críticas constructivas, descartando la descalificación permanente de los de siempre. A la violencia respondí con institucionalidad.

Mirando hacia adelante, sostuvo que al futuro no se lo espera, se lo construye y dependerá de nosotros. "Con una visión prospectiva sólida en fundamentos, podemos tomar elementos del futuro para transitar el presente".

En tal sentido, destacó que Rosales es un triángulo cuyo lado mayor es el frente costero. "De cara al mar está el futuro. Más allá del rol de las energías renovables, y las convencionales, ambas requieren inversiones de infraestructura para el transporte, potenciando así lo que a pesar de los números, puede ser aún su incipiente desarrollo. Importantes inversiones privadas ya están en marcha, pero requieren acompañamiento y coherencia del Estado".

"La Argentina post Malvinas desatendió innegablemente la agenda de la Defensa Nacional. Esto incluye la inversión en recursos materiales, operación y mantenimiento de medios junto con la capacitación permanente de su recurso humano. Tarde o temprano el país deberá estar a la altura de aquellos que, como el nuestro, tienen recursos naturales para proteger. En este marco la Base Naval Puerto Belgrano no tengo dudas recuperará la capacidad de sus arsenales".

"La CONAE, superada esta coyuntura volverá al ritmo con el que venía avanzando en la construcción del centro espacial Manuel Belgrano, aletargado los últimos años por la crisis económica".

Para ello, dijo que "debemos prepararnos en cuestiones esenciales, como continuar fortaleciendo las capacidades de nuestros recursos humanos y, en ese caso, ya logramos ampliar significativamente la oferta terciaria y universitaria de la ciudad; seguir con la planificación en consenso para el nuevo ordenamiento del uso del suelo que nos deje radicar y trabajar en el distrito.También, poner en marcha el parque industrial en tierras fiscales, y si la administración de Bienes del Estado nos lo sigue negando, hacerlo en tierras privadas".

Además, "proseguir con el alivio fiscal a la producción, como lo venimos haciendo tras sucesivas reducciones de tasas al comercio y la producción. Tras haber logrado autonomía de Puerto Rosales en 2019, es hora de comenzar a reinvertir sus ingresos para fortalecer sus capacidades como puerto, más allá de aspectos exclusivamente recreativos".

Obras

En estos 8 años de gestión, sostuvo que se caracterizaron por la gran cantidad de obras realizadas de todo tipo: vialidad, espacios y edificios públicos, y saneamiento. "En los dos últimos, la inflación impactó negativamente en el financiamiento provincial. Este nivel requiere plazos muchos más largos de aprobación, y nos obligó a hacer importantes aportes de contraparte municipal para saldar las diferencias en todas las obras y que surgían por la escalada de precios".

Por caso, mencionó que de las obras en marcha actualmente, 6 tienen financiamiento del presupuesto provincial y son más de 20 las de financiamiento municipal.

Así, en el primer grupo, dijo que "estamos ejecutando la construcción de un nuevo destacamento policial con fondos de Seguridad; y con recursos de infraestructura municipal, la tercer etapa de la ampliación del hospital local, el reordenamiento vehicular en varios puntos que incluye la apertura de un nuevo egreso de la Base Naval, el alteo de calles en Calderón y la zona rural, el mejoramiento de espacios públicos, la repavimentación de 12 cuadras y la pavimentación de otras 6.

Con recursos municipales, enumeró la cuarta y última etapa de ampliación del hospital municipal (cardiología y guardia), los pluviales en Remedios de Escalada, cordón cuneta para posterior pavimentación de calle San Juan, la puesta en valor de la ex Clínica Punta Alta, la reparación del anfiteatro Haydee Ferretti y la terraza del parque San Martin, la plazoleta en el Centro Cívico, la remodelación y puesta en valor del frente del Hogar Municipal del Anciano, la calefacción de la Casa del Niño y la iluminación de espacios públicos, entre otras.

"Mientras que en establecimientos educativos llevamos adelante ampliaciones con nuevas aulas, laboratorios y/o refuncionalización general, tal como Jardín 902 y 909, Primaria 3, 10, 11, 25 y 7 de Villa Arias, Secundaria 11, Agropecuaria Bajo Hondo, Enet 1, Instituto Superior 190, la recientemente licitada ampliación de Escuela Especial 502 y los techos de Escuela de Estética, entre otras refacciones", remarcó.

Pendientes

"Siempre quedan cuestiones por resolver. Nos pusimos objetivos muy elevados, estamos muy conformes con la jerarquización de la carrera del personal municipal, la infraestructura de la ciudad y la incorporación de edificios al patrimonio municipal, la modernización de la administración pública en todos sus aspectos, y la incorporación permanente de nuevo equipamiento para mejorar los servicios", mencionó Uset.

Consideró que "se logró un gran crecimiento en lo cultural y deportivo, ofreciendo talleres y oportunidades de crecimiento a artistas y deportistas locales. En lo productivo obtuvimos la confianza de las mayores inversiones privadas que se recuerden, con radicación o ampliación de empresas del sector energético, fundamentalmente eólicas, petroleras y sector portuario, sin dejar de destacar las oportunidades laborales que aporta el sector turístico que ha experimentado el mayor crecimiento en estos años. Ampliamos y complejizamos las prestaciones tanto de salud, como sociales, creando áreas para atender otras problemáticas como violencia, adicciones y niñez, más allá de las necesidades urgentes de alimentos o habitabilidad".

"La primer pandemia fue la de COVID, y la segunda fue la económica. A esa realidad no escapamos los municipios. Para sobrevivir a ello, tuvimos que asumir algunos desequilibrios y cambio de prioridades", aseguró.

"Uno de los pendientes más relevantes es el desarrollo del parque industrial, ante la negativa de la administración de los bienes del Estado para formalizar una cesión que ya fue acordada con la Armada. Y el otro es llegar a etapas más avanzadas del saneamiento del basural, si bien aprobamos el plan preliminar para el cierre técnico con el Ministerio de Ambiente, mejoramos la infraestructura, incorporamos equipamiento y avanzamos con los estudios de suelo, el avance no cumple aún con mis expectativas".

"En cuanto a obras que no pudimos completar, seguimos gestionando dos muy necesarias: una, es la protección del frente costero de Pehuen Co, que ya cuenta con un proyecto del Departamento Provincial de Costas, fue incluido en el presupuesto provincial 2023, y tiene el compromiso del subsecretario del área. Del mismo modo, insistimos con un proyecto que elevamos en reiteradas ocasiones para pavimentación del último tramo de calle Triunvirato y completar así el circuito ruta nacional 249-Triunvirato-sector puerto", señaló el jefe comunal.