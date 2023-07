Bigoni: "El compromiso es seguir invirtiendo para mejorar los servicios"

Desde el pasado mes de noviembre, en que se hizo cargo de la Cooperativa Eléctrica Punta Alta la nueva gestión del consejo de administración, encabezado por Gustavo Bigoni, se están planificando proyectos, otros están en marcha y además se están solucionado algunos temas pendientes, como el caso del desmantelamiento de los aerogeneradores ubicados en la confluencia de las rutas 3 y 249.

En este contexto, Bigoni dijo que ese sistema no estaba en funcionamiento y, a raíz de un conflicto legal, "pagábamos un alquiler al propietario del predio donde estaban instalados los molinos. Entonces, tomamos la decisión de retirarlos para evitar un alquiler que no tenía sentido y, de esa manera, terminar con un problema que venía de arrastre desde hace bastante tiempo".

"No está previsto reubicarlos porque ya su tecnología quedó en desuso y la realidad es que hay que comprar molinos nuevos. No se pueden adecuar a la actualidad y, si se hacía, no había garantías de que pudieran funcionar en perfectas condiciones", añadió.

Por otro lado, se finalizó el trabajo de instalación de fibra óptica para el servicio de internet en Bajo Hondo, Villa Arias y Villa del Mar, y una parte importante de Punta Alta. "Ahora se está haciendo lo propio en el ejido de la ciudad. Estamos en el proceso de compra de los materiales, situación que es difícil por los costos y la entrega por parte de los proveedores", expresó.

En tanto en esta parte del año, indicó que está previsto el inicio de la construcción de tres subestaciones eléctricas en distintos puntos de la ciudad, que "son necesarias para aliviar la distribución y la red de energía existente. Se piensa ubicarlas en Pehuen Co, Nueva Bahía Blanca y Villa Laura".

También comentó que tienen el proyecto, aunque no el financiamiento, para mejorar la línea Pehuen Co. "Creció mucho en los últimos periodos y todos los años tenemos más demanda de conexiones. La intención es hacer una conexión desde Monte Hermoso, donde hay un estación transformadora, desde la cual se podría llegar por un camino costero hasta la villa balnearia local. Esta es una inversión importante, en dólares, y estamos pidiendo a Nación, Provincia o algún organismo internacional el financiamiento de la obra para darle mayor seguridad a la instalación eléctrica de Pehuen Co".

"Todos los proyectos que están en carpeta tienen la mejor intención para su realización, pero se maneja a precio dólar y los insumos aumentan de manera constante. Hoy, por ejemplo, encargar la construcción de un transformador, que no hay muchas empresas en el país que lo hagan, implica un plazo de entre 120 y 180 días y a precio dólar, y no aceptan reservas ni señas. Lo mismo pasa en internet, que no se consigue el cable de fibra para poder hacer la red en la ciudad", manfiestó.

Una cuestión destacable, según Bigoni, es la nueva red para la planta de Oil Tanking. "En los próximos meses se estará ejecutando. Esta firma, junto con la Armada, son los clientes más importantes de la Cooperativa Eléctrica. Tendrá una mayor demanda de energía eléctrica y, para eso, hay que hacer una obra de infraestructura que se está consensuando con la gente de la empresa. Suponemos que se iniciarán los trabajos en 30 o 40 días".

"A pesar de las dificultades económicas, la CEPA está en marcha y con ganas de seguir realizando trabajos en el distrito. Ese es el compromiso de nuestra gestión y de todas las personas que integran la cooperativa", agregó.