Rocco, el perro que custodia la vida de su dueño mientras duerme

Rocco es uno de los tres perros raza Pit Bull que con mucho amor cuida, aloja y alimenta Pablo Nicolás Kessler, el montehermoseño de 38 años que en 2011 fue diagnosticado con Diabetes Tipo 1 y por su condición debe inyectarse dos tipos de insulina a diario.

“Vivo solo con mis tres perros raza Pitt Bull. El tratamiento que debo hacer consiste en usar la insulina: una lenta, que me inyecto por la mañana y a la noche, y una correctiva que es para cuando tengo la glucosa alta. Se suministra vía lapiceras descartables”, explicó.

Pablo trabaja como masajista y praxista vertebral. Anda en bici, va al gimnasio y tiene una dieta balanceada. No obstante, requiere de ciertos cuidados y debe tomar precauciones para que su estado de salud sea estable.

Su amor, su cómplice y todo...

“El Rocco llegó a mí por una clienta que un día se apareció con una caja y adentro estaba él. Me dijo: ‘Te lo regalo porque sé que lo vas a cuidar’. En ese momento tenía 41 días de vida y era un peluchito”, recordó.

El próximo 23 de setiembre Rocco cumplirá 7 años.

“Me di cuenta que el perro era de otro planeta cuando empecé a enseñarle cosas. Con 45 días y a solo cuatro días de estar conviviendo juntos él ya se sentaba, se quedaba quieto y esperaba para comer”, mencionó.

Así llegó Rocco a su vida

“A medida que iba creciendo siempre estaba al lado mío cuando me inyectaba las insulinas y se las hacía oler. Y le decía, ‘Esta es la insulina lenta; esta es la insulina correctiva’”, contó.

Hasta que en un momento le empezó a pedir las insulinas por su nombre y, para su asombro, el perro se las alcanzaba. Lo mismo sucedió con el aparato para medir la glucosa.

“Cuando estás durmiendo y tenés una hipoglucemia es muy peligroso porque si no te das cuenta te podés morir. Cada vez que me pasa el Rocco se pone inquieto y empieza a golpearme con sus patas o me pega con el hocico en la cara y me chupa la cara”, dijo.

Además, Rocco también advierte cuando a su dueño le sube la glucosa y empieza a ladrar y se vuelve loco.

“Se irrita al igual que yo cuando tengo la glucosa alta. Estamos tan conectados que creo que se mimetiza conmigo”, reflexionó.

“Cuando me agarran hipoglucemias empiezo a temblar y transpiro, también me pongo blanco. Yo creo que el al saber el olor de las insulinas debe detectar mis olores corporales, mis gestos, mis movimientos, todo”, expresó.

Rocco es primer perro que Pablo pudo criar a gusto y placer.

“Siempre me encantó esa raza y hoy tengo tres: el Rocco; la Luna, novia del Rocco, y Zafira que es la cría de ellos dos. La conexión y amor que tengo para con ellos es impresionante. Pero el Rocco es mi ángel”, admitió.

Es común verlo por el balneario paseándolos con la correa, de a uno por vez.

“Siempre hacen muchísimo caso. En 2018 hice un curso de adiestramiento así que eso me ayudo a terminar de aprender y generar un vínculo extraordinario con el Rocco”, dijo.



Al finalizar el curso también empezó a adiestrar a sus otras perras, quienes llegaron después.

“Cuando empecé a hacer el curso al Rocco le había enseñado una gran cantidad de cosas y ya hacíamos lo de la insulina. El curso me ayudó a lograr que él sociabilizara más con otros perros y otras personas”, añadió.

En 2018 fue la primera vez que advirtió que el perro le había salvado la vida

“Cuando me desperté estaba blanco y muy transpirado. Agarré una gaseosa, que siempre tengo a mano, y el perro estaba al lado mío y no se movía. Cuando entré de nuevo en sí el perro se alejó, se sentó en el sillón y me miraba”, narró.

“Le dije: ‘Bueno, hijo, vamos a dormir’. En ese momento no me di cuenta de lo que había hecho el perro. Al otro día mientras almorzaba me di cuenta. Me salvó la vida. Si no hubiera estado él yo no estaría acá”, dijo.

Pablo siempre tuvo en cuenta que podía necesitar de la ayuda de Rocco alguna vez pero jamás pensó que iba a suceder este episodio.

“Me dediqué mucho tiempo a él porque en ese momento estaba solo. Aprendió muchas cosas, es muy capaz, muy inteligente y solo debo explicarle las cosas una vez y entiende enseguida”, subrayó.

Cuando era cachorro lo entrenaba 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde.

“Entendía todo. Lo hacía olfatear una zapatilla y después me la traía. Dicen que los perros entienden 120 palabras, pero Rocco es tremendo”, señaló.

“Me despertó en 2018, días atrás se cumplieron 5 años, y en algún otro episodio posterior. Cuando entro en crisis hoy por hoy se alteran los tres. Ellos duermen conmigo y estamos muy conectados. Son mi única compañía y quienes pueden ayudarme en caso de que me pase algo”, dijo.

Pablo les enseñó de chicos todos los días y cuando crecieron empezaron a hacer solo un refuerzo positivo, una especie de repaso cada tanto. Los hace sentar, los hace echar y oler la insulina.

Según Pablo esta raza está mal vista y mucha gente le tiene miedo pero solo es una cuestión de educación y de aprovechar el potencial que tiene el perro.

Desde que estos amores lo acompañan todas las noches se va a dormir tranquilo.