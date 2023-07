Lo comercios del centro, algo más que un tema de estacionamiento

A brazo partido, ensanchando veredas, pensando en centros comerciales a cielo abierto, desactivando los parquímetros y con algunas otras propuestas, los comercios del centro intentan sobrevivir a un momento en que las ventas han caído de manera estrepitosa.

Hace tiempo que las entidades relacionadas con los comercios vienen planteando alternativas que consideran adecuadas para lograr más ventas, aunque la realidad es que la mayoría de las ideas no parecen relacionarse con la verdadera causa de esa situación.

Creer que no cobrar el estacionamiento o que no haya áreas prohibidas o que se modifiquen los horarios de atención puede torcer esa realidad es no hacer una lectura completa de la situación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hay que tener en cuenta, entre las causas a atender, que hay un plan urbano de potenciar los comercios barriales, generar micro centros de modo que la gente deje de concurrir al centro y disponga de alternativas a pocas cuadras de sus viviendas.

Hay además un proceso inflacionario que no decrece, que lleva a los comerciantes a realizar ajustes constantes de precios, lo cual se suma a la pérdida de valor del salario y eso claramente afecta la capacidad de compra de la gente.

Y otro de los componentes que no se puede obviar es el del comercio electrónico. Hoy se accede a locales de todo el país, incluso a fábricas y mayoristas, con ofertas, planes de pago, variedad de mercadería.

Hoy cualquiera desde su casa puede realizar la compra que se le ocurra, comparar precios, calidad, variedad, lo cual sin dudas conforma una alternativa por demás válida y atractiva.

Sin dudas los comercios en general deberán idear nuevas modalidades de venta, adecuar sus ofertas, generar alternativas. Pensar que el estacionamiento vehicular es una respuesta al cambio que opera en el mercado es cuanto menos una muestra de inocencia.