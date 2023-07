El impresionante accidente del hermano de Canapino en el TC Pista

Enorme susto causó este mediodía Matías Canapino, hermano menor de Agustín, en el comienzo de la final del TC Pista en el Autódromo de Posadas, previo a la competencia central de Turismo Carretera.

El arrecifeño perdió el control de su Chevy Nº68, se despistó a gran velocidad y terminó impactando violentamente contra la contención del circuito, luego de dar varios vuelcos; una imagen que alarmó a todos los presentes.

Afortunadamente, el piloto resultó ileso y pudo comentar lo ocurrido minutos después, ya instalado en boxes, luego de la consagración triunfal del cordobés Facundo Chapur (Torino) en dicha competencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Está todo bien, fue un golpe muy fuerte pero las medidas de seguridad funcionaron muy bien. Me la veía venir cuando me despisté, sentí un toque y automáticamente el auto salió para adentro. Por suerte no me pasó nada", expresó el piloto.

Quien también habló al respecto, aunque a la distancia y mediante las redes sociales, fue el propio Agustín Canapino, posterior a su competencia de hoy en la IndyCar.

"Me asustó mucho el accidente de Mati hoy, gracias ACTC por el constante trabajo en materia de seguridad de los autos, mi hermano está bien a pesar de semejante golpe", escribió.