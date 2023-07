Patagones: el oficialismo presentó sus candidatos de cara a las PASO

Como ya ocurriera en 2019, en un local gastronómico de la costanera maragata, la coalición Juntos por el Cambio, con el intendente José Luis Zara a la cabeza, presentó oficialmente la lista de los precandidatos de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto.

“Cuando venía para acá pensaba, y cada vez que me tengo que sentar a hablar, cómo no recordar el 2015, cuando asumimos. Esa pluralidad que me acompaña, esa coalición que armamos, y que cuando comenzamos, nos encontramos con dificultades feas, difíciles, porque agarramos un municipio totalmente endeudado, complicadísimo, la verdad”, recordó el jefe comunal.

En este sentido, trajo a la memoria que le “habían puesto fecha de vencimiento en el 2016”, pero sentenció que “eso la verdad que ante las dificultades uno se fortalece”.

“Así empezamos a trabajar, empezamos a conocernos, nos empezamos a consolidad y hoy tenemos después de 8 años y con el desgaste de una gestión, un municipio equilibrado económicamente, compacto consolidado”, destacó.

Por otra parte, recordó que en 2019 “los vecinos nos vuelven a dar ese voto de confianza, nos agarra una pandemia de por medio, y la verdad que no fue fácil gobernar; pero no nos detuvo, porque teníamos la convicción, y seguimos teniendo esa convicción que estamos para gobernar para darle soluciones a nuestros vecinos”.

Posteriormente zara enumeró logros durante estos ocho años, en el primero con un gobierno provincial del mismo color político y en el actual, en la vereda de enfrente. Sin embargo, aclaró que “no hay que dejar de reconocer y agradecer a los gobiernos nacional y provincial, porque nos ha nescuchado con las propuestas que hemos llevado y a nuestros equipos que conformaron los proyectos”.

“Lógico que falta, pero con el gran equipo de trabajo que se ha consolidado, que no es un intendente es un equipo, un equipo pluralista porque tenemos peronistas, radicales, vecinalistas, coalición cívica, tenemos todos los objetivos de seguir trabajando y transformando el partido de Patagones”, destacó. (agencia Carmen de Patagones)