Este jueves 20 de julio, la película de Barbie, la muñeca más famosa del mundo, llega finalmente a los cines. Dirigida por Greta Gerwing, fue protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie, quien también fue parte de la producción, junto a su marido Tom Ackerley y su empresa, LuckyChap Entertainment. A la espera del novedoso estreno, sus protagonistas revelaron detalles de la grabación del film.

La figurita de plástico de casi 60 años, fue definida por los protagonistas como un producto cultural "emblemático pero también complicado", que proyecta simultáneamente ideales corporales poco saludables y empoderamiento femenino.

Gosling incluso comparó su trabajo con la lata de sopa Campbell de Andy Warhol: "Es como mostrarte esta cosa que has visto un millón de veces como arte", dijo. "Una vez que leí el guión, sentí que estaba viendo todas estas cosas que me rodeaban de una forma completamente nueva, profunda e hilarante".

Robbie reveló que, en principio, los ejecutivos de Warner y Mattel (compañía productora de la muñeca) temieron del resultado que pudiera salir de la idea conductora de la película, lo que llevaba a extensas lecturas del guión y charlas de hasta seis horas.

Al mismo tiempo, debieron considerar todas las cosas que la gente encontró problemáticas en Barbie, sobretodo durante los últimos años. Ante esto, Greta, la directora, decía: "Corre hacia allí, será más interesante".

"Había una larga lista de preocupaciones", afirmó Robbie y explicó: "Algunas cosas son minúsculas, como que ella se refiera a sí misma como Barbie estereotipada. La palabra 'estereotipada' tiene connotaciones negativas. Me preguntaron si consideraríamos una palabra diferente. Claro, dije, 'podríamos llamarla Barbie genérica o Barbie original o Barbie rubia'".

Sobre su personaje, Ryan Gosling señaló: "Greta y Margot lo han diseñado de forma tan elegante y brillante que es como un parque temático o algo así, en el que no necesitas un mapa. Ya está diseñado para que toques todos los lugares que quieren que toques sin que te des cuenta".

Por su parte, Robbie reveló cómo fue su construcción de personaje: "Una de las primeras cosas que dijo Greta fue que quería que Barbie hiciera el clásico viaje del héroe, como el viaje de Buda hacia la iluminación. Yo estaba leyendo el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, y pensé: 'Sé exactamente lo que quiere decir'. Nunca había interpretado a un personaje que hubiera hecho el clásico viaje del héroe. Fue muy interesante".

Además, explicó que "no quería que pareciera insípida o poco inteligente, porque es muy inteligente. Simplemente no estuvo expuesta a tantos conceptos. Es más bien una diferencia entre ser ingenua y ser tonta. También hay que entender la relación con Ken. Al principio no respeta a Ken".

Greta Gerwing, directora y guionista, y Margot Robbie, productora y protagonista.

Por último, la protagonista aseguró que no es posible encasillar la película en un género o categoría: "Si fuera el jefe de un estudio y tuviera que darle un género, supongo que diría que es como una comedia de aventuras. Odio ponerlas en cajas, valga el juego de palabras.

"Me gustaría que todo el mundo conociera a Greta, y entonces podría decir que el tono de la película es Greta. Es tan inteligente, encantadora y divertida, y tan culta, pero lo lleva con ligereza, y es tan cálida. Todo el mundo siente que puede hablar con ella. Creo que la película es todo lo que más me gusta de Greta", concluyó.