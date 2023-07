Romina Gaetani sigue internada y no mejora: “No tan buen día"

La actriz Romina Gaetani se encuentra internada en la Clínica Bazterrica desde último viernes con problemas para respirar, pero este miércoles la actriz hizo un posteo donde dejó entrever que no estaría del todo conforme con su estado y pidió un traslado ya que su situación médica no mejora.

“No hay progreso. Acompañada mucho por mi familia. Me cuesta mucho respirar”, dijo Gaetani, quien “pidió el traslado en forma urgente”.

En las últimas horas, Gaetani hizo una publicación en sus redes sociales donde dejó entrever cierto descontento con su prolongada internación.

“No tan buen día. Sigo aquí”, se leía en una historia de Instagram junto a una foto tomada desde su habitación.

Según se indicó, sus allegados se mostraron inquietos ante una falta de diagnóstico a cinco días de su ingreso.

Qué pasó



El sábado, Romina Gaetani preocupó a sus seguidores al publicar una serie de historias desde un hospital anunciando que debían internarla.

“Y, finalmente, pasó. ¿No? Al parecer no estoy saturando, así que una internadita parece que no va a venir mal. ¡Dios!”. Pese a la situación, Gaetani no perdió el humor y siguió compartiendo algunas historias desde el hospital.

En uno de sus videos mostró cómo la llevaban en silla de ruedas. En ese momento se cruzó con un hombre que trabajaba en el lugar y que al verla le pidió que se sacaran una foto.

Después, la actriz reveló que el camillero que la llevó le dijo que era el “amor de su vida”, a lo que ella le contestó que era “muy guapo”. (con información de TN)