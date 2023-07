Intento de golpe comando y toma de rehenes en un banco de La Plata

Una banda de cinco delincuentes intentó realizar un golpe comando este miércoles en un banco de la ciudad de La Plata, donde tomaron como rehenes a varias personas.

Sucedió en la sucursal del Banco Provincia ubicada en 1 y 67, cerca de las 10, cuando la banda ingresó y obligó a entrar a quienes esperaban para retirar dinero de los cajeros automáticos.

A pesar de la gravedad del hecho y de los segundos de tensión, se confirmó que no hubo heridos.

"Estaba haciendo la fila para el cajero cuando de repente vino una camioneta blanca con cuatro tipos armados. Nos tiraron a todos al piso y luego golpearon a un hombre del banco", relató una víctima.

Aunque todo sucedió en apenas dos minutos, la mujer contó que los ladrones tenían armas largas y que se escaparon sin llevarse dinero. Para los testigos se fueron con las manos vacías por la presencia policial que había adentro del banco y que dieron aviso al 911.

"Enseguida gritaron ‘vámonos, vámonos'", señaló. A los minutos llegó la policía y comenzó con la investigación pertinente.

Foto: Sebastián Casali-El Día

"Fue todo muy rápido, uno no sabe que hacer. No nos robaron nada pero me asusté mucho, había gente mayor...", añadió, en declaraciones a la prensa.

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, lo que podría facilitar la identificación de los implicados en este episodio.

Por la tarde la policía halló un vehículo de similares carcaterísticas al que habían usado los malvivientes, en la esquina de 64 y 121, una zona conocida como Villa Elvira.

Noticias Argentinas accedió al expediente policial y se intensificó la búsqueda de cinco sujetos con "ropa deportiva y chalecos similar a esta policía, armas largas".

"Eran unos cinco hombres y tenían chalecos antibalas. Le pegaron un culatazo al hombre de seguridad y a los compañeros los hicieron ubicarse debajo de los escritorios, por lo cual ya no pudieron ver mucho más", explicó Federico Bach, secretario general de la seccional La Plata del gremio La Bancaria. (NA)