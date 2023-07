El “Tata” Martino contó cómo lo ve a Messi y las diferencias de la Liga

El director técnico argentino del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi debute el viernes ante el Cruz Azul por la Leagues Cup. Además, contó las diferencias del astro en Barcelona en 2015 y el actual.

El entrenador, que llegó al club este mes tras su paso por la selección mexicana, habló de las chances de que el rosarino debute en el próximo compromiso de “Las Garzas”: "No estoy descartando el debut de Leo, pero tengo que verlo un entrenamiento más, también ver cómo se siente, tanto él como Busquets. Llegaron muy bien los dos, podemos tener la expectativa de verlos el viernes pero no quiero apresurarme en decir algo que no puedo cumplir".

El ex Newell’s, que dirigió a Lionel Messi en el Barcelona, en la temporada 2013-14, y en la Selección Argentina entre 2014 y 2016, marcó las diferencias que ve entre aquel jugador “Culé” y el actual sin la mochila de no haber salido campeón con la “Albiceleste”.

"Son etapas lindas, todas son diferentes. Lo encuentro con las mismas ganas de siempre, pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado con la Selección Argentina en los últimos años. Era un peso muy grande el que tenía encima y sacárselo lo ha transformado en el día a día".

Además, el “Tata” contó cómo se fue dando la llegada del argentino a Miami y el equipo que se está armando.

"Justo se empezaba a hablar de la posibilidad de dirigir a Messi, pero estaba más latente la posibilidad de Barcelona. Después se transformó y Leo decidió encarar este proyecto".

"Empezamos a hablar sobre él y sobre otras opciones que había porque necesitábamos hacer incorporaciones que agrandasen el plantel. Entre lesiones y jugadores que se estaban yendo, algunos en la Copa de Oro, estábamos con el plantel un poco reducido", agregó.

En referencia a la presencia del ex futbolista inglés David Beckham como directivo, el entrenador se deshizo en halagos: “Es alguien muy cercano, amable, respetuoso, se acerca a todos, a veces le preguntamos cosas por la gran carrera que hizo, es una persona que da gusto que nos acompañe”.

Por último, Martino refutó los rumores sobre que la Major League Soccer es una liga de poco calibre y argumentó que considera que se ha vuelto muy competitiva y física.

"Hay que estar muy bien para competir, es una liga de muchos viajes y largos, climas diferentes, competencia entre semana, con lo cual es necesario tener un plantel competitivo en general. No se juega solamente con 11, hay que tener un plantel más profundo para competir con ciertas posibilidades”, concluyó.