Una nota periodística publicada en El País sobre El Método Rebord, el streaming que cada domingo durante dos horas muestra al abogado Tomás Rebord junto a algún integrante de la dirigencia política o celebridad de la literatura o el espectáculo, desató un cruce entre el conductor del ciclo que se emite por YouTube y el periodista Martín Caparrós. "Aquí se respeta a los que saben", lanzó el autor de Lacrónica, entre otros títulos.

La columna periodística que desató el enojo del periodista radicado en España salió, justamente, en El País, el diario en el que recientemente escribió una nota en la que opinó abiertamente que Argentina "es el mayor fracaso de este último siglo".

Pero unos días antes, en ese mismo espacio, una nota de José Pablo Criales perfiló a Rebord y su producto "que enfurece al periodismo argentino".

El título, provocador, llegó hasta los ojos de Caparrós, que abrió el debate en Twitter. "No creo que este hombre enfurezca a nadie, sr. Criales. Pero cuando usted vaya al médico seguramente buscará uno que sepa que la penicilina es un antibiótico, no un analgésico. Oh tiempos bobos en que saber y trabajar era un valor", escribió.

En Buenos Aires, Rebord decidió responderle con el mismo tono irónico.

Y Caparrós quiso seguir, claro, con todavía más ironía. "Rebord, yo voy a los mercados a comprar fruta y verdura. Si a vos te interesa ir a venderte, mucha suerte. (Considerá, de todos modos, que aquí se respeta a los que saben, no a los que juegan a no saber)".

La conversación en redes entre ambos cosechó más de 350 mil visualizaciones, con comentarios a favor de ambos, o en contra de uno y a favor del otro. (Perfil)