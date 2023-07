Carrió respaldó a Juan Manuel López tras las críticas del sector que responde a Bullrich

La titular de la Coalición Cívica-ARI (CC), Elisa "Lilita" Carrió, respaldó a Juan Manuel López, su diputado y referente del espacio tras las críticas de un sector de dirigentes encolumnados detrás de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich. "No te arrepientas nunca de decir la verdad", remarcó "Lilita".

A pesar de guardar reposo luego de haber padecido un accidente isquémico durante una recorrida de campaña en la provincia de Santa Fe, la dirigente y precandidata parlamentaria del Mercosur sigue de cerca la campaña electoral de Juntos por el Cambio, que encuentra en la titular del PRO en uso de licencia y en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a sus máximos exponentes.

"Querido Juan Manuel, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino", afirmó la exdiputada a través de un hilo desde su cuenta de Twitter.

Sus dichos llegaron horas después de que un grupo de funcionarios, entre los que destacan Néstor Grindetti, Cristian Ritondo y Federico Angelini, del riñón de la titular del PRO reclamaran a López que se retractase luego de haber sostenido que un gobierno de la exministra de Seguridad tendría las mismas dificultades que las que vivió el país en 2001.

Ante los cuestionamiento, Carrió no dudó en responsabilizar a Bullrich y sin nombrarla, cargó en su contra: "Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos".

"Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble", destacó.

En otra publicación hizo eco además de sus padecimientos de salud y llamó a sus dirigentes transitar "el camino de la no violencia y del no oportunismo". "Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita", concluyó.

A su parte, Juan Manuel López respondió con cariño la publicación de su máxima referente nacional y le deseó además una pronta recuperación. "Te quiero mucho, nos enseñaste a forjar el carácter y a decir lo que pensamos sin miedo. Descansa y recuperate pronto", escribió.

En los últimos días, Lilita reveló que se encuentra mejorando y cumpliendo con estudios médicos. La agencia Noticias Argentinas habló con fuentes de su entorno quienes aseguraron que "está bien, en reposo y con algunos estudios de control", aunque eso no le impide seguir de cerca la campaña y continuar las actividades del espacio que lidera por otras vías. (NA)