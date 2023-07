En la zona del Penna: motochorros atacaron a una mujer y le robaron la mochila

Una mujer y su hijo fueron víctimas de motochorros en la zona del Hospital Penna, quienes forcejearon y le arrebataron sus pertenencias.

El hecho se produjo en las últimas horas, cuando Aldana Seguel caminaba por el sector de Godoy Cruz y Humboldt.

“Estábamos dirigiéndonos a una heladería cuando se acercó una moto con dos personas, que circulaba a contramano. No dijeron nada y me sacaron la mochila. Empecé a forcejear con el que iba de acompañante, pero en un momento aceleró y la largué, porque me iban a arrastrar”, comentó a LU2 Aldana Seguel.

La víctima explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 20:30, por lo que la mayoría de los comercios del lugar estaban cerrados y solo una persona mayor observó lo que pasó.

“La mujer venía de hacer compras con un carro y mucho no podía hacer. Fue un susto grande. Llamé a la policía y vinieron enseguida. Fueron muy atentos y me ayudaron. En la zona hay cámaras, pero no sé si podrán ver algo”.

“Le ha pasado otras chicas que iban caminando y les roban, a mi es la primera vez que me pasa algo así”.

Seguel describió que los ladrones se apoderaron de algunos elementos que tenía en el interior de la mochila y documentación propia y a nombre de su hijo Ciro Martínez.

“Te da bronca e impotencia todo esto. No podes ir a hacer una compra a cuatro cuadras de tu casa porque pasa una cosa así”, cerró.