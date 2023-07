La familia de Williams Alexander Tapón, el futbolista amateur que agredió brutalmente a un árbitro en un partido disputado el pasado sábado en Sarandí denunció que el réferi intentó extorsionar al jugador que, horas después de viralizarse su salvaje reacción, fue hallado sin vida a metros de su casa en Sarandí.

En el audio que la familia le adjudica a Ariel Paniagua, este dice: “Quiero arreglar algo con el pibe”. La charla es entre el árbitro y una persona de nombre Maximiliano, jugador del equipo que integraba Williams Alexander Tapón el día de su patada brutal.

En esa secuencia, Paniagua dice: “Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego agrega: “Te puedo mostrar todos los mensajes que me llegan. Hacele la denuncia, arruinalo, me dicen. Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto”.

Mientras tanto, a continuación, la frase con la que la familia del futbolista fallecido señala que Paniagua los quería extorsionar: “Tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal”.

Finalmente, el referí dice: “No es culpa tuya ni del equipo, pero bueno, yo le doy hasta la tarde para que conteste y si no voy a ir a hacer la denuncia”.

Según los dichos de los familiares de Williams Alexander Tapón, el árbitro se comunicó con ellos a través de un número privado y concretamente les pidió 300 mil pesos para no hacer la denuncia. Los hermanos del jugador fallecido señalaron: “¿De dónde iba a sacar Willy esa plata? No la tenía”. (TN)