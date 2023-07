El rival de River en la Libertadores será dirigido por "Chacho" Coudet

El argentino Eduardo "Chacho" Coudet es el flamante entrenador de Internacional de Porto Alegre, de Brasil, adversario de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores, según lo anunció hoy oficialmente el club brasileño.

De esta manera, Coudet tendrá un segundo paso por el club en el que ya dirigió en 2020.

En ese ciclo el "Chacho" dirigió 46 partidos en los que logró 24 victorias, 13 empates y 9 derrotas para redondear una eficacia del 61,5 por ciento.

El aspecto negativo de ese primera etapa no pasa inadvertido para nadie y es que en los clásicos "Gauchos" ante Gremio jugó seis encuentros y no pudo ganar ningunos con dos empates y cuatro derrotas.

El argentino, de 48 años, dejó Inter antes de culminar el contrato para ir a trabajar al Celta de Vigo, de España, pero pese a ello la relación con el presidente Alessandro Barcellos, que en 2020 era el vicepresidente del club, siempre fue muy buena y eso facilitó su regreso.

Barcellos siempre dejó clara su admiración por Coudet y deseaba volver a verlo en Beira-Rio, de manera que cuando decidió despedir a Mano Menezes impulsó el regreso del argentino.

Coudet será el sexto entrenador de la "era Barcellos". El presidente inició la gestión con Abel Braga. Luego llegaron Miguel Ángel Ramírez, los uruguayos Diego Aguirre y Alexander "Cacique" Medina y finalmente Mano Menezes.

Inter debe jugar por octavos de final ante River en la Libertadores, el próximo 1 de agosto en Núñez y el 8 en Porto Alegre. En el certamen Brasileirao el Inter figura 11mo. con 22 unidades, a 17 del puntero Botafogo, con seis triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

En el Inter juegan los argentinos Gabriel Mercado (ex Racing, River y Estudiantes), Fabricio Bustos (ex Independiente) y Valentín Albano (ex Villa Dálmine).