Wanda Nara compartió su primera foto después de la internación

Después de varios días en los que no estuvo activa en las redes sociales, Wanda Nara volvió a publicar una historia de Instagram. En la foto que compartió -la primera después de su internación en el Sanatorio Los Arcos- se la puede ver sonriente en un auto mientras viaja por la Ciudad de Buenos Aires.

La mediática ya se había expresado este lunes en una publicación en la que se refirió a su salud y en la que explicó que se encuentra a la espera de los resultados de los últimos estudios a los que se sometió

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, explicó.

La mediática y conductora agregó que "omo toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias; sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero".

"Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, posteó.

Además, agradeció las muestras de cariño, aclaró que está a la espera de nuevos exámenes y señaló que mantendrá todo en la intimidad familiar para resguardar a sus hijos. (con información de TN)