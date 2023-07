Lourdes Puente: "El desafío es vencer el descreimiento en la política y en las instituciones"

Lourdes Puente Olivera se revela a una mujer potente que combina los saberes académicos con una larga experiencia en temas de política internacional y de defensa, además de un fuerte compromiso con lo público.

Es candidata al Paralasur por el partido que lleva en su fórmula a Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Se trata de su debut ante un electorado, aunque es una experta en materia de política e instituciones. Una visión desde la esperanza de cambiar un sistema político desacreditado.

-- Doctora en Relaciones Internacionales y docente. ¿Por qué ahora este salto a la política y la candidatura al Parlasur?

-- En realidad la política forma parte de mi vida desde que me acuerdo. De hecho, soy politóloga y presido la Fundación Universitaria del Rio de la Plata que nutre a lo público y privado de líderes de alta competencia. Esta participación en lo electoral era una deuda; sentí que era el momento de inspirar desde la política. La tribuna es linda, pero en algún momento hay que ponerse la camiseta y salir a la cancha. Entiendo a la política como un espacio de servicio y de creación de valor y el Parlamento del Sur es una instancia de participación donde se discuten temas sobre los cuales entiendo y puedo y quiero aportar.

--La mayoría de los argentinos no sabe de que se trata el Parlasur...

--Es cierto y eso hay que cambiarlo. El Parlasur es un espacio de diálogo y construcción de consensos entre países del Mercosur. Sin los grandes consensos, sin definir el rumbo base es muy difícil alcanzar el desarrollo y la seguridad en la región. Todas las provincias y los partidos políticos de Argentina tienen su voz en ese foro internacional lo cual permite abordar los problemas desde una gran diversidad. El desafío es vencer el fuerte descreimiento de nuestra sociedad en la política y en las instituciones. Pero estoy convencida que es un espacio donde se puede hacer mucho por el país. Y si ves a los candidatos de todos los espacios te encontrás con gente muy valiosa que decidió hacer su aporte en el Parlasur. Yo me reúno y tengo debates con muchos de ellos.

--¿Hay un eje Buenos Aires – Córdoba? Lo pregunto porque acompaña a Juan Schiaretti.

--Ojalá se pueda construir ese eje. Porque Córdoba es una de las grandes ciudades argentinas y de América. Si uno analiza la historia de la provincia te encontrás con un modelo virtuoso. Donde se articuló lo público con lo privado, se puso mucho énfasis en el conocimiento y la educación y donde las instituciones son respetadas. No en vano alcanzó el actual nivel de desarrollo, es un largo proceso donde los liderazgos tienen su mérito. Y creo que el eje Córdoba – Buenos Aires surge de abajo hacia arriba. Está dado por condiciones culturales y sociales de fondo. De ahí salta a las personas que las expresan. He conversado mucho con Juan Schiaretti sobre este tema y la coincidencia en la mirada fue lo que me convenció de acompañarlo. Por eso acepté ser candidata por la Ciudad de Buenos Aires, otra ciudad cosmopolita e internacional si la hay y voy a promover sus intereses en ese Foro. Y tenemos un buen equipo de dirigentes que saben mucho; está la senadora Alejandra Vigo que es una gran mujer en la política, están Diego Boscio, con quien comparto boleta y muchas charlas y Verónica Tenaglia que suma compromiso e inteligencia. Todas personas muy formadas y con experiencia en la gestión pública

--¿Que tiene su espacio para decirles a los militares argentinos?

Mi formación inicial fue en la Marina como analista internacional. Así que imagínese el afecto por la institución. En un momento me di cuenta de que me faltaba el contacto con el mar y con la gente y pedí navegar. Eso me llevó a conocer la Armada real; la que custodia nuestros intereses en el mar argentino, la que está en los faros, en las islas y en la Antártida, en las misiones de paz. Hombres y mujeres que sienten un compromiso enorme con su servicio a la bandera. Respeto mucho su competencia y su compromiso y creo que ese capital humano tiene un valor enorme para Argentina. Muchas veces sub aprovechado. Lo mismo sucede con el Ejército y la Fuerza Aérea. Siempre le digo a los políticos jóvenes ¿quieren aprender de Defensa? Para empezar súbanse a un barco, a un avión o a un tanque y van a encontrar el corazón.

--Parlasur y Defensa están vinculadas entonces...

--Sin duda que la agenda del Parlasur incluye la Defensa que es prima hermana de las relaciones internacionales y del desarrollo. No se puede hablar de desarrollo sin seguridad regional que es una condición previa o de base necesaria. Ya existen ejercicios combinados con los países de la región; también hay cooperación ante catástrofes y operamos juntos en las misiones de paz. Nuestras Fuerzas Armadas trabajando juntas es un mensaje potente al mundo. Tenemos que dar un paso más en desarrollos de capacidades. Si queremos controlar el Atlántico Sur o el Rio de la Plata o si queremos lanzar satélites debemos aunar esfuerzos, presupuesto y conocimiento. Y estoy pensando en Brasil cuando hablo de satélites.

--¿La relación entre la política y las Fuerzas Armadas ha mejorado?

--¿Sabe lo que mejoró? La relación entre la sociedad argentina y sus Fuerzas Armadas. Hoy son la institución con mejor imagen del país. Por actitud de servicio, por compromiso con lo público. Y la política lee eso y si es inteligente aprende de eso. Pero tiene que haber reciprocidad; no podemos tener Fuerzas Armadas a las cuales les exigimos que cumplan con su misión, pero no les damos el presupuesto adecuado para hacerlo en forma eficaz y segura. Ni de cerca. Es la menor inversión histórica en Defensa de la región en términos de PBI. Eso es una deuda que hay que saldar y hay que saldarla ya.

--La última pregunta es más personal. ¿Cómo combina sus roles de madre, mujer, política y académica?

--Con pocas horas de sueño (risas) y mucho entusiasmo. Con Javier (Jaivier López Llovet, su marido) tenemos cuatro hijos que son nuestra pasión y no dejo de lado actividades que me recompensan mucho en lo anímico como es jugar al voley en un equipo de barrio que se llama Infinito, tomar un vino con mis amigos, dar clases en la Universidad Católica Argentina y ver a Boca. Muchas veces se habla del círculo rojo de la política; yo creo en el círculo azul de los amigos en quienes confías y te dicen la verdad. El mejor plan en la vida es rodearse de buena gente.