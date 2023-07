Ulises Jaitt denunció amenazas y reveló que teme por su vida

Ulises Jaitt sorprendió al realizar un posteo en las redes sociales para avisar que no iba a atentar contra su vida, tal como había hecho su hermana tiempo antes de morir.

“Por investigar la causa de mi hermana Natacha, aviso: no me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa. NO, NO FUI. Guarden tuit”, escribió Ulises en su cuenta de Twitter y luego se presentó en el programa A la tarde para dar más detalles del difícil momento que atraviesa en su lucha por saber cómo murió su hermana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Estoy investigando más que los fiscales. Me hicieron una cama. Me amenazaron por privado de Instagram. El fiscal me hizo una denuncia a mí que soy el particular damnificado, hermano de la víctima. El familiar directo del fiscal me amenazó a mí, diciendo ‘ya vas a caer’. Le respondí ‘quién va a caer’ y lo seguí. Tengo testigo de esta amenaza y lo conté públicamente”, explicó Ulises.

"El fiscal del caso Natacha me hizo una denuncia. Pensé que era una película. Me denunció a mí por seguir en Instagram a un familiar directo de él. ¿Qué cotejé? Que era el perfil que me amenazó el 22 de mayo. Tengo la captura. Borró la amenaza", agregó.

El hermano de Natacha aseguró que teme por su vida y que está tomando recaudos a la hora de salir. Siempre avisa a dónde va y con quién para asegurarse de que no le pase nada.

Por otro lado, se refirió a la tablet de Natacha, que se pudo desbloquear hace tres semanas, luego de cuatro años: "A la Justicia le importa la información de pedofilia que tiene la tablet de Natacha, pero para tapar". (NA)