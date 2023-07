La "tormenta de calor" se extiende por el sur de Europa y se emiten alertas sanitarias

Los meteorólogos advierten que las temperaturas alcanzarán máximos históricos en el sur de Europa en los próximos días. España, Italia y Grecia llevan ya varios días registrando temperaturas abrasadoras, que han dañado la agricultura y dejado a los turistas corriendo en busca de sombra.

Pero un nuevo anticiclón apodado Caronte, que en la mitología griega era el barquero de los muertos, entró en la región desde el norte de África el domingo y podría elevar las temperaturas por encima de los 45 Celsius (113 Fahrenheit) en algunas partes de Italia a principios de esta semana.

"Tenemos que prepararnos para una fuerte tormenta de calor que, día tras día, cubrirá todo el país", advirtió el domingo el servicio meteorológico italiano Meteo.it. "En algunos lugares se batirán antiguos récords de calor".

Grecia cerró el viernes la antigua Acrópolis durante las horas más calurosas del día para proteger a los turistas.

El ministro de Sanidad italiano, Orazio Schillaci, dijo que la gente debía tener cuidado al visitar las famosas ruinas de Roma. "No es aconsejable ir al Coliseo cuando la temperatura es de 43 grados centígrados, sobre todo si se trata de una persona mayor", declaró el domingo al diario Il Messaggero, indicando que la gente debería permanecer en casa entre las 11.00 y las 18.00.

Además de la capital italiana, había alertas sanitarias desde la ciudad central de Florencia hasta Palermo, en Sicilia, y Bari, en el sureste de la península, mientras que las temperaturas también empezaban a subir más al norte.

"Esto no es normal. No recuerdo un calor tan intenso, sobre todo en esta época del año", dijo Federico Bratti, tomando el sol en el lago de Garda.

En España, los meteorólogos advirtieron del riesgo de incendios forestales y dijeron que no sería fácil dormir durante la noche, con temperaturas que probablemente no bajarán de los 25C (77F) en todo el país.

La ola de calor se intensificará a partir del lunes, con temperaturas que alcanzarán los 44C (111,2F) en el valle del Guadalquivir, cerca de Sevilla, en el sur del país, pronosticaron los meteorólogos.

En la isla española de La Palma, en las Canarias, al menos 4.000 personas tuvieron que ser evacuadas por un incendio forestal fuera de control debido a la ola de calor, según las autoridades.

Según los meteorólogos, en los próximos días podría superarse la temperatura más alta registrada en Europa, de 48,8ºC, registrada en Sicilia hace dos años, sobre todo en la isla italiana de Cerdeña.

La ola de calor se ha extendido por el Mediterráneo hasta Israel, donde el Primer Ministro Benjamin Netanyahu fue hospitalizado el sábado aquejado de mareos y aparente deshidratación. Fue dado de alta el domingo.

"Os pido a todos que paséis menos tiempo al sol, que bebáis más agua, y que todos tengamos una buena semana nueva", dijo.

En Estados Unidos también se registraron altas temperaturas, con casi una cuarta parte de la población bajo alerta por calor extremo, desde el noroeste del Pacífico, pasando por California, el suroeste y hasta el sur profundo y Florida. (NA)