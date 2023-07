Lionel Andrés Messi comenzó de manera oficial su estadía en el Inter Miami y el cuadro estadounidense preparó un show especial para darle la bienvenida al argentino. Dentro de las sorpresas que estaban planeadas de antemano se encontraba la participación de Abel Pintos como el encargado de entonar las estrofas del himno argentino durante la gala. Sin embargo, el cantante no fue parte del acto ni estuvo presente en el DRV PNK Stadium.

El artista bahiense, de estrecha relación con la Pulga, aterrizó en Miami el pasado viernes. Según pudo saber Infobae, las idas y vueltas con la entidad que tiene a David Beckham como referente sumadas a las idas y vueltas de la productora Live & Loud, llevaron a que se decidiera preservar al artista argentino. La idea de que Abel Pintos cantara en la presentación era una sorpresa para La Pulga, que el mismo Jorge Messi había ideado y que finalmente no pudo hacerse realidad.

A raíz de las diferencias con los organizadores, el grupo con el que viajó Abel decidió que era mejor no acudir a una de las tribunas del estadio para observar la ceremonia como se tenía planeado.

Por otro lado, la idea inicial era quedarse hasta el 22 de julio, con la propuesta de presenciar el primer partido de Lionel. Pero después de los recientes acontecimientos, su presencia en el duelo frente a Cruz Azul es una incógnita. De todas formas, Abel Pintos tiene prevista una filmación con Marc Anthony.

Vale recordar que Pintos y Messi tienen un vínculo de amistad desde hace años. Cuando en 2017 el jugador se casó con Antonela Roccuzzo en Rosario, el artista fue invitado para cantar "Sin principio ni final" en la fiesta. El cantante apareció de sorpresa en la boda para interpretar este tema que es uno de los preferidos de la rosarina. En una entrevista en 2021, Pintos había dado detalles de este momento: “Acepté ir porque me dijeron que Antonela en especial tenía una conexión muy linda con mi canción y que los acompaña en distintos momentos. Fue emocionante y muy lindo”.

“Cuando terminé de cantar, volví a la habitación y me llamaron para decirme que ellos me querían saludar y darme las gracias. Nos encontramos y nos sacamos una foto. Son dos divinos”, había relatado Abel, quien no dudó un instante cuando lo convocaron para participar de este esperado evento sin esperar el desorden organizativo que lo dejó fuera aún habiendo viajado a Estados Unidos. (Infobae)