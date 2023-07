CFK volvió a hacer campaña con Massa y apuntó contra Larreta: "Deberían inventar un simulador de presidentes"

Por tercera vez en pocos días, Cristina Kirchner compartió un acto de campaña junto a Sergio Massa, el precandidato a presidente de Unión por la Patria que el oficialismo busca apuntalar -de ahí la presencia de la Vicepresidenta- de cara a las PASO del 13 de agosto. Esta vez, los dirigentes encabezaron un acto de Aerolíneas Argentinas en el que se presentó un simulador de vuelo para los aviones Boeing 737 MAX y ambos criticaron a Horacio Rodríguez Larreta, aunque sin nombrarlo.

“Alguien debería inventar algún simulador de presidentes, urgentemente, donde lo pusiéramos a uno con los números y problemas de la Argentina, no de Suiza, Suecia o Noruega. Muchos simulamos en la Argentina como que la inflación, el FMI o la deuda son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado, los han traído”, expresó la ex mandataria.

Las declaraciones de la titular del Senado fueron en línea con lo que minutos antes había planteado Massa, cuando, al tomar la palabra, contó que por la mañana, cuando se dirigía a potro acto, escuchó “a un candidato a Presidente de otra fuerza, al actual jefe de Gobierno porteño, decir que los vecinos del Conurbano cuando compran un paquete de leche le pagan el pasaje a los que viajan a Roma”.

“Yo lo que pido, para encarar el proceso electoral que se viene, es que por lo menos seamos rigurosos con los números. Aerolíneas, con los vuelos a Roma, en el primer semestre ganó 12 millones de dólares y no solo que esa persona del Conurbano no le pagó el pasaje a nadie, sino que muchos de los que compraron el pasaje de avión, nos ayudaron a tener una tarifa plana para poder volar a Catamarca, donde aumentamos la frecuencia”, respondió el ministro.

Puntualmente, el titular de la cartera económica se refería a una entrevista radial que brindó Horacio Rodríguez Larreta, en la que propuso eliminar la ayuda estatal en Aerolíneas Argentinas, al considerar que la empresa “tiene que funcionar en equilibrio, sin subsidio”.

“Hoy, donde más gasta es en vuelos internacionales. Una familia humilde que paga IVA comprando leche subsidia un viaje a Roma, o pasajes gratis a familiares de los trabajadores de la empresa. Es una injusticia”, opinó el candidato de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, en su discurso, Cristina Kirchner también se refirió a la situación macroeconómica del país y sostuvo que “los índices de actividad, de desocupación, de producción industrial y todo lo que genera el INDEC, deben ser tomado sin beneficio de inventario”.

“Hace unos días se publicó, una vez más, el Estudio de Cuentas Internacionales de la Argentina, ¿qué será eso? Los dólares, muchachos, los dólares que la Argentina no produce. Y hay un número muy interesante en la página quinta que nos habla de una cifra fenomenal: 428.635 millones de dólares, que son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. Hola, ¿qué tal?”, señaló.

Al respecto, la ex mandataria nacional remarcó que “afuera del país hay un grupo selecto, escaso, que será de unas 100 mil personas, que tienen casi un PBI”. “¿Les suena eso? La ruta del Dinero K, decían, bueno, no era el dinero K, lo tienen los argentinos en el exterior”, agregó.

“Si todo eso estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, no habría déficit, seguramente. Por eso es necesario que lo entiendan los argentinos y, fundamentalmente, los argentinos de a pie, los trabajadores, porque cuando aparecieron los Panamá Pappers, los trabajadores no estaban ahí, ni tampoco los K, estaban los M”, cuestionó.

Además, aseguró que el peronismo sacó al Fondo Monetario Internacional (FMI), y reclamó que el organismo se tiene que hacer cargo "de los desmanejos de la directora anterior".

"Al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el peronismo le había dicho out, game over de la Argentina, allá por 2005 y lo trajeron de vuelta", señaló la titular del Senado.

"Claro que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el FMI también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente, el FMI también se tiene que hacer cargo del desmanejo de la anterior directora. Igualmente el Gobierno de los EEUU", manifestó Cristina Kirchner. (NA e Infobae)