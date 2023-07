José Sand, picante el día posterior al clásico: “son muy chiquitos”

Luego del 2 a 2 en el clásico del sur entre Lanús y Banfield, disputado ayer en La Fortaleza por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol, José Pepe Sand, quien hoy está cumpliendo 43 años, se despachó con una chicana al Taladro: "El capo del sur es Lanús, ellos son muy chiquitos".

"Nosotros hicimos los méritos, ellos patearon dos veces al arco e hicieron dos goles.Tuvimos la pelota la mayor parte del tiempo, generamos situaciones y merecimos más. De todas formas, los clásicos no hay que perderlos; eso me da tranquilidad", explicó el goleador histórico que ayer se vistió de asistidor para pasársela a Braian Aguirre en el remate que derivó en el segundo tanto.

En la misma línea del comentario del máximo referente del cuadro local, su entrenador Frank Darío Kudelka analizó el desarrollo del partido: "Cuando nos hicieron el gol, no habían pasado la mitad de la cancha. En cambio, nosotros lo buscamos por todos lados y jugamos casi todo el partido en campo rival. Debíamos ganarlo por cómo se dio".

"Por eso, no nos vamos contentos con el resultado. Nos faltó lucidez en la definición de algunas situaciones. Aún así, valoro la búsqueda constante de los futbolistas. Los clásicos se juegan así; me dio placer ver su ímpetu y su voracidad", agregó el ex director técnico de Talleres, quien se marchó con una sensación agridulce tras el empate.