Santilli: "Hay un movimiento de la sociedad harta de la política que habla y no hace"

Diego Santilli, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, dijo esta mañana que "hay un movimiento de la sociedad cansada, harta de la política que habla y no hace" y recordó cómo se vienen desarrollando las elecciones provinciales, con un "histórico triunfo en San Luis, otro triunfo en San Juan, histórica lucha y pelea en el Movimiento Popular Neuquino, y la histórica victoria de ayer en Santa Fe...".

"No se puede seguir viviendo de esta manera; cuando vos no tenés trabajo formal, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, no tenés acceso a la salud. Necesitamos trabajo formal. Es la primera vez en la historia de Argentina que un trabajador formal es pobre. Todo eso hay que abordarlo integralmente. Y Bahía Blanca es faro del desarrollo de la Argentina, tiene todo para exponenciar su crecimiento", sostuvo.

En los estudios de LU2, invitado al programa Panorama, Santilli remarcó varios indicadores y se mostró "con mucha preocupación".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En términos educativos, sólo 16 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma. Es una estadística lamentable y atrás de eso hay jóvenes, seres humanos, familias, que no sé si van a tener las mismas oportunidades en el futuro —explicó—. En cada municipio que recorro padres organizados me vienen a ver preocupados, ¡pero cómo no van a estar preocupados! Sin educación no hay salida".

"En términos educativos, mal; en términos de inflación, el gobierno más inflacionario de la democracia. En términos de pobreza, 850 mil pobres más en la provincia de Buenos Aires; en términos de seguridad, dos delitos por minuto; y en términos laborales, la informalidad es lo que cunde en la Provincia. Es cuestión de ponerse a trabajar", subrayó.

Santilli se presentó junto a José Luis Espert, precandidato a senador nacional; Karina García, primera precandidata a senadora provincial por la Sexta Sección; y Andrés De Leo, precandidato a intendente.

A propósito, Espert afirmó que "el kirchnerismo en política es lo más cercano que hay del delito".

"El 10 de diciembre tiene que ser el fin del kirchnerismo en Argentina, el kirchnerismo nunca más porque si no Argentina no va a tener retorno", enfatizó.

"Hace rato que la política no se ponía de pie como hoy para decirle a la sociedad 'acá hay política para solucionar los problemas de la gente'. Porque la política, la única razón de ser que tiene es la de solucionar los problemas de la gente. Basta de la política que le habla a la política; la política le tiene que hablar a la gente", señaló.

Por su parte, De Leo dijo que "lo mejor que le puede pasar a Bahía Blanca es que Diego Santilli sea gobernador, que José Luis sea candidato a senador y que Karina me reemplace en el Senado".

En tanto, contó que "ya hemos presentado nuestra propuesta de afectar el ciento por ciento del Fondo Educativo a la infraestructura de educación".

"Y como ya le he dicho a Diego, le vamos a golpear mucho las puertas por el hospital Penna, por el tema de seguridad y por el tema de ABSA", completó.

Por último, García le mandó un mensaje a la sociedad.

"Los escuchamos, sabemos realmente lo que quiere la gente. Y como la entendemos, queremos gobernar bien el país. Todos tenemos que salir de este gran fracaso", sostuvo.