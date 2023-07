"El gasoducto Néstor Kirchner viene a transformar la Argentina"

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó hoy que el gasoducto Néstor Kirchner (GPNK), “viene a transformar la Argentina y cambia la ecuación energética nacional”.

Al respecto planteó que “los argentinos hicimos una gran obra, todavía no tomamos dimensión de lo que significa este gasoducto" y que la obra que transportará el gas de Vaca Muerta pondrá "en valor los recursos y permitirá exportar”.

“Va a generar el gas que necesita la Argentina y después, el día de mañana, va a permitir exportar a Brasil y Bolivia”, subrayó.

El gasoducto “significa un sistema de transporte para la segunda reserva de gas del mundo, en un país que está produciendo más gas del que puede transportar”, aseveró y aseguró que la obra “viene a transformar la Argentina y cambia la ecuación energética nacional”.

“Nuestro país tiene energía de transición que es el gas, más limpia que el hidrocarburo, y esto nos permite planificar un futuro que si se proyecta bien va a poder poner en valor los recursos", sostuvo.

El presidente de YPF dijo que durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo "voluntad política” y cuestionó que “tomaron US$ 45.000 millones del FMI, en el crédito más grande que dio el Fondo en su historia, y no destinaron US$ 3.000 millones para hacer el gasoducto y ahora vienen a decirnos que llegamos tarde”.

"No se dieron cuenta de que Argentina necesitaba este gasoducto, o por ahí sí y tomaron la decisión de fugar plata”, expresó González.

A modo de cierre, el dirigente santacruceño remarcó que "la derecha claramente no cree en la soberanía energética". (con información de Télam)