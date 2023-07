Maxi López llegó a la Argentina para ver a Wanda Nara

Maxi López llegó a la argentina para ver a su exesposa Wanda Nara, madre de sus tres hijos, que fue internada en los últimos días.

Tras salir del aeropuerto, López fue consultado por la prensa sobre el estado de ánimo de sus hijos, a lo que respondió: “Voy a llegar ahora a casa para verlos a ellos”, y agregó que “me voy a quedar lo que sea necesario”.

La empresaria y conductora televisiva genera preocupación por su estado de salud. El jueves fue internada en el Sanatorio Los Arcos y el viernes la trasladaron al Fundaleu, que es un Centro de Internación e Investigación de enfermedades de la sangre para continuar realizándose estudios.

Hace unas horas Maxi López, que actualmente reside en Londres, había adelantado la noticia de su visita a la Argentina a través de una historia junto a sus hijos que decía “soon the boyz”, que traducido al español significa pronto los chicos.

La única persona de su entorno que habló sobre la situación de Wanda Nara fue su padre, Andrés (aunque están distanciados): “Es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”.

La última aparición pública de Wanda Nara se dio el fin de semana pasado, durante la entrega de los Martín Fierro.

Un viaje con problemas

El ex futbolista no utilizó sus redes solo para anticipar la visita a sus hijos. Es que aparentemente tuvo problemas con la aerolínea que utilizó para viajar y utilizó Instagram para quejarse: “Que aerolínea de mier… que es @lufthansa, te roban el dinero cobrándote múltiples tickets, siempre delay en las conexiones. Si pierdo el vuelo para ir a ver a mis hijos les prendo fuego Frankfurt. El que avisa no traiciona”. (NA)