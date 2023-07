Todo comenzó con un simple mensaje en Twitter de Malena Galmarini en apoyo a su esposo, Sergio Massa, y su candidatura a presidente. En plena campaña electoral, no pareciera ser ninguna sorpresa. Pero el foco no estaba ahí, sino en las respuestas. Y en una en especial, la de Moria Casán.

"Votar a Unión por la Patria es garantizar un futuro con oportunidades de progreso, de trabajo y educación. Tenemos desafíos centrales, y necesitamos hombres y mujeres que antepongan lo colectivo por sobre lo individual", escribió Malena y acompañó el mensaje con una foto de Massa y Agustín Rossi.

El tweet, publicado a las 10.49, no contenía ninguna frase polémica ni nada que se le pareciera. Sumó menos de dos mil me gusta en siete horas y no mucho mas para destacar.

Lo polémico llegó minutos después de las 13, cuando la diva Moria Casán decidió responderle.

El mensaje no dejó espacio para la imaginación y el tweet empezó a replicarse por toda la red social. Las respuestas, de lo más variadas. Hubo quienes se rieron y quienes la criticaron.

Casán está en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, padre de Malena Galmarini de Massa, directora ejecutiva de AySA, y suegro del ministro de Economía.

El romance de la diva y el politólogo se conoció en los medios en junio del 2021 a través de una tapa de la revista Caras, que los fotografió caminando juntos y consiguió la palabra de la One. "Tengo un crush con mi profe de historia", dijo Moria en esa portada.

La actriz y el papá de Malena se conocen desde hace muchísimos años. Incluso ella lo entrevistó en su popular programa de los 90, A la cama con Moria. Pero se reencontraron en la pandemia para estudiar sobre la historia del Partido Justicialista.

"Adorado profe, la historia la estamos viviendo con nuestro pasado y nuestro presente aggiornado, y nuestro momentismo mágico. Thanks (gracias) por brindarme una nueva familia política, amorosa y muy humana. Feliz nueva era Galmarini. Alma que comienza con G. Aguante la resistencia y tu resiliencia", escribió en su momento la diva en su cuenta de Instagram, cuando publicó una foto junto a su pareja en el día de su cumpleaños. (Clarín)