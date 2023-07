El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy su nuevo spot de campaña, en el cual pone el foco en “construir y no dinamitar”, lo que cuestionaría la estrategia de su rival de interna, Patricia Bullrich.

“Creo en construir y no en dinamitar. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios. Creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo”, indicó Rodríguez Larreta en el spot, diferenciándose de las campañas llevadas adelante por su contrincante interna y por el líder libertario, Javier Milei.

Asimismo, señaló que cree "en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios, creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con el énfasis en la unión para derrotar al oficialismo, el precandidato sostuvo que "creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez".

"Creo en trabajar, trabajar y trabajar. Creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir yo voy a seguir ahí, dejando la vida por y para cada uno de los que vivimos acá. Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio, creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas", concluyó el anuncio. (Con información de La Nación)