Suspenden por doping positivo a un jugador del Inter, rival de River por la Libertadores

El defensor del Internacional de Porto Alegro, Rodrigo Moledo, fue sancionado al dar positivo en el control antidoping por la Conmebol. Se trata de un futbolista del equipo al que enfrentará River en la Copa Libertadores.

"La CONMEBOL suspendió provisionalmente al defensor Rodrigo Moledo por la supuesta presencia de la sustancia ostarina en un control realizado el 25/05, en Venezuela", anunció el club brasileño.

Esta prueba se dio luego de en un control antidopaje realizado luego del partido contra Metropolitanos de Venezuela el 25 de mayo por la fecha 4 y desde el lado del defensor solicitaron una contraprueba de la muestra. De todos modos, aunque la haga, no podrá estar en los octavos de final de la Libertadores cuando enfrente a River.

"El atleta solicitó la contraprueba de la muestra. El club apoyará al deportista a través de su departamento jurídico. Finalmente, dejamos constancia de la confianza en la idoneidad del deportista y esperamos que todo quede debidamente aclarado", finalizó el comunicado del Inter.

En esta Copa Libertadores, Moledo disputó solo tres partidos, uno de ellos como titular. En la defensa, Inter posee a los argentinos Gabriel Mercado, ex River; y Fabricio Bustos, ex Independiente; además del volante Valentín Albano, ex Villa Dálmine.