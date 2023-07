Preocupados por una resolución del Senasa, productores ganaderos se reunieron en Patagones

Por Javier Cambarieri / Agencia Patagones

Ante una medida tomada en el mes de junio por el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), productores ganaderos del sur de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia alertaron por los riesgos que dicha decisión puede implicar.

“La Resolución 528/2023 autoriza el retorno a origen de reproductores que participen en la muestra de la Sociedad Rural Argentina en Palermo provenientes de la Zona Libre sin Vacunación de Aftosa”, expresaron a través de un escrito que llamaron “Manifiesto Patagónico”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este sentido, en el escrito que lleva la firma de los presidentes de las entidades rurales de Stroeder, Villalonga, Viedma, Carmen de Patagones, la filial Stroeder de FFA, de CRA, de las razas Angus y Hereford, ediles, el intendente José Luis Zara y el secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi, entre otros, se expresa que la decisión fue “inconsulta a las organizaciones formales de productores y a los gobiernos de la Patagonia”.

“El trabajo mancomunado público privado que permitió el logro de un estatus sanitario diferencial no fue tenido en cuenta al emitir este cambio sustancial, lo cual atenta al trabajo realizado y al posicionamiento de nuestra región”, enfatizaron.

Al mismo tiempo, añadieron que “ha costado mucho llegar al presente estatus sanitario”.

“Los productores de la Patagonia venimos haciendo una muy buena tarea para incorporar genética, sin el ingreso de reproductores vivos desde el Norte y, tanto desde Senasa como desde las provincias se viene trabajando fuerte en mejorar los controles de las barreras”, afirmaron en el texto.

“Consideramos que permitir el retorno de animales provenientes de la muestra pone en jaque el trabajo que se ha venido desarrollando durante todos estos años. Es por ello que solicitamos que de modo urgente se revea y revierta la mencionada autorización”, sostuvieron.

En diálogo con La Nueva. luego del encuentro, Juan Carlos Maas, presidente de la Sociedad Rural de Stroeder y titular de la comisión Patagonia Norte de Hereford, se mostró sumamente preocupado por la resolución, “por eso hemos decidido hacer este encuentro como ganaderos patagónicos, a partir de la modificación que hizo Senasa para la exposición rural de Palermo”.

“Esto realmente nos preocupó, porque fueron muchos años de lucha para poder lograr unificar a toda la Patagonia con el mismo estatus sanitario de libre aftosa sin vacunación, con el reconocimiento internacional y de mercados como la Unión Europea”, destacó.

Al respecto, sostuvo Maas, no solo se puede correr el riesgo de infección de los animales, “sino que además puede habilitar. a futuro. que se sumen otros para buscar flexibilizar el ingreso de animales del Norte hacia la Patagonia”.

“Y allí perderíamos el estatus sanitario de libre aftosa sin vacunación, que tanto nos llevo conseguir, y que puede seguir abriendo puertas en el mundo”, concluyó el ruralista.

Por su parte, Luciano Correndo, responsable de la Cabaña Don Fioto de Stroeder y coordinador de la comisión patagónica de Angus, señaló que la noticia los “tomó de sorpresa”.

“Entendemos que esta resolución fue a pedido de ciertos criadores patagónicos con el solo hecho de participar de una exposición. Nos parece una medida totalmente desmedida, porque no se tomó conocimiento de lo que esto implica en el corto, mediano y largo plazo”, indicó.

En este sentido añadió que no se trata de la cantidad de animales que se pasen, sino que regresen, “y lo digo no solo como cabañero sino como profesional, es una cuestión que no debe ocurrir después del esfuerzo que se hizo para tener este estatus”.

La resolución

En su artículo 9, apartado 1, la resolución expresa que “los animales que ingresen a la mencionada exposición, procedentes de Zonas Libres Sin Vacunación, podrán retornar exclusivamente al establecimiento de origen previo cumplimiento de requisitos”.

“Los animales que no fueron vacunados contra el virus de la Fiebre Aftosa y dieron resultados negativos en pruebas virológicas y serológicas para la detección de dicha enfermedad, a partir de muestras obtenidas dentro de las 96 horas anteriores al embarque para el retorno”, relata.

Al retorno al establecimiento de origen, añade el escrito, el veterinario de la Oficina Local del SENASA debe verificar y realizar el control documental de los animales ingresados, para el cierre del DT-e”.

Las mismas medidas se listas para el caso del retorno de porcinos a esa porción del territorio nacional. (Agencia Patagones La Nueva – Bichos de Campo – Acta de los productores reunidos en la rural maragata)