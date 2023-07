Zara lanzó la campaña e instó a seguir trabajando por el crecimiento de Patagones

En un colmado salón del Centro de Jubilados de Carmen de Patagones, el intendente José Luis Zara, precandidato por una de la líneas de Juntos por el Cambio, lanzó este jueves oficialmente la campaña política de cara a las PASO del 13 de agosto.

En este sentido, reflexionó que en casi 8 años de gestión al frente de los destinos maragatos pudo gobernar “con transparencia, honestidad, convicción y esfuerzo, cada uno poniendo su grano de arena en cada una de las áreas”.

Al mismo tiempo recordó todo el trabajo realizado desde el año 2015 y la transformación de Patagones.

“Pensar que decían que no íbamos a gobernar con una gestión Nacional y Provincial de otros partido, hoy demostramos que lo podemos hacer con cualquier color político”, enfatizó.

La clave está en el trabajo, añadió. “Yo sumo a toda aquella persona que quiera trabajar por el partido de Patagones, no me interesa el color político, me interesan las personas, me interesan los que tienen ideas, los que tienen proyectos, para que Patagones siga creciendo”, aseguró Zara.

Los presentes hicieron sentir su acompañamiento durante todo el acto y Zara agradeció este apoyo de los vecinos. También lo hizo hacia su equipo de trabajo, sus amigos, su familia, el equipo de campaña, la militancia y a todos los que confían en él desde hace tanto tiempo. (Agencia Patagones)